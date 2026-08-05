Втекли з Києва в гори: сімейство купило стару хату в селі – що з цього вийшло (фото)

Столична сім'я, яка роками тонула в рутині, наважилася на різкий доленосний поворот – переїхала жити в гори. Свою історію переселенці розповіли на YouTube-каналі блогерки Іванки Дячук.

Ця родина стала показовим прикладом того, як українці дедалі частіше обирають тишу Карпат замість шаленого ритму мегаполіса. Раніше кожен день подружжя був розписаний по хвилинах: робота, години в дорозі, вечірні клопоти – жодної миті на себе чи одне одного. Найбільше сил, за словами чоловіка, забирала саме столична логістика.

"Кожного дня ти втрачаєш дві з половиною години життя просто в нікуди, добираючись із Броварів на Вацлава Гавела", – розповідає господар, проводячи екскурсію будинком та прилеглою територією.

Будинок в Карпатах Фото: YouTube

Його дружина додає, що через такий шалений темп родина фактично розучилася розмовляти одне з одним.

Відео дня

"О 9-й вечора я йшла у спортзал, закінчувала о 10-й. Мене забирав чоловік із сином, ми заїжджали в супермаркет і були вдома аж об 11-й. Дитині на восьму ранку в школу, тож ми одразу клали його спати. Спілкування в родині було на рівні нуля", – ділиться жінка.

Будинок в Карпатах з висоти пташиного польоту Фото: YouTube

За словами господаря, місто перетворює людину на заручника власного графіка, залишаючи для родини хіба що краплю часу у вихідні.

"Ти ніби стаєш рабом цього графіка. На себе залишаються лише субота та неділя… Життя тече дуже швидко й монотонно, і ти навіть не розумієш, заради чого це все", – розмірковує він.

"Жодну рослину не посаджу"

Спочатку про переїзд назавжди й мови не було: подружжя бачило себе виключно міськими мешканцями і навіть не думало обробляти землю.

"По-перше, ми не збиралися тут жити. По-друге, навіть коли вирішили залишитися, планували бути сучасними й нічого не садити на городі. Я казала, що жодну рослину не посаджу!" – з усмішкою згадує героїня.

Родина на кухні Фото: YouTube

Та гірські краєвиди взяли своє: за п'ять років обійстя перетворилося на справжній райський куточок, а плани "не садити нічого" лишилися лише спогадом.

Ранкова кава під спів пташок

Життя серед гір змінило й сам погляд родини на буденність. Замість шуму машин щоранку тепер – тиша та пташиний спів, а голова сім'ї й зовсім захопився орнітологією.

Життя серед гір змінило й сам погляд родини на буденність Фото: YouTube

"Тут ти прокинувся, подивився на гори… Я якось більш філософськи почав думати про життя, вийшов, на зірки подивився", – ділиться чоловік.

Його дружина зі сміхом розповідає про його нове хобі, яке стало невіддільною частиною їхнього ранку: "Наш ранок починається з того, що чоловік вмикає кавоварку, виносить телефон на терасу і пів години записує звуки. А потім приходить і каже: "Дивись, у мене нова пташка!"".

Типовий пейзаж в Карпатах Фото: YouTube

Сьогодні подружжя не має жодних сумнівів: обмін столичної метушні на спокій Карпат став для них найкращим рішенням, яке повернуло родині головне – час одне для одного.

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