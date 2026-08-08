Украинка рассказала правду о работе в Канаде: "Можно было умереть" (видео)
Украинка по имени Юлия прожила в Канаде четыре года, сменила не одну работу, но из-за ряда недостатков решила навсегда покинуть город Калгари.
Девушка сейчас живет в Украине, но подумывает о переезде в Испанию. Юлия рассказала свою историю на YouTube.
Украинка о работе в Канаде
На момент записи видео прошел ровно год с тех пор, как Юлию уволили с работы в Канаде.
"Можете меня поздравить. Тогда для меня это было концом света, потому что я рассчитывала на PR по работе, но сейчас я понимаю, что так и должно было случиться. И это лучшее, что со мной произошло за 4 года в Канаде", — уверена украинка.
А её первая работа была в канадском супермаркете.
"Туда меня привела моя подруга, которая приехала в Канаду на три месяца раньше меня. Она там уже работала, но нашла работу получше, поэтому, вроде бы, привела меня на своё место", — пояснила Юлия.
В 2022 году в Канаде наблюдался "невероятный конкурс" на вакансии в супермаркетах. Они приходили устраиваться на должность кассира, но вакансий уже не было. Зато была вакансия в буфете супермаркета.
"Поскольку других вариантов не было, я согласилась на эту работу. Это было довольно тяжело. Этот супермаркет находился в центре города. А в часы пик все офисные работники приходили к нам на обед. В часы пик там был настоящий ад. Работать было очень тяжело. Они не всегда хотели выводить дополнительных сотрудников на смену", — вспоминает украинка.
Зарплата в Канаде
Юлия работала там за минимальную зарплату — 15 долларов в час.
"Каждые три месяца нам повышали зарплату на 10 копеек", — шутит украинка.
Впоследствии Юлия сама попросила о повышении, и ей повысили зарплату на 2 доллара. Кроме того, со временем она меняла цены в магазине и поработала на кассе, где было не легче.
"Можно было просто умереть в конце смены", — говорит Юлия.
Украинка уволилась из супермаркета через два года, поскольку работала там не на полную ставку (официально, по факту — на полную), поэтому таким образом получить вид на жительство было невозможно.
Со временем автор видео нашла новую работу — на рецепции в магазине медицинской техники. Там оплата составляла 17 долларов в час. Но ей предложили другую вакансию с зарплатой 19 долларов.
"Когда я устроилась туда на работу, я поняла, что это ещё худшее место, чем супермаркет. Это была семейная компания. Два владельца", — рассказывает украинка.
В компании обращались довольно крупные суммы — один товар мог стоить 40–50 тысяч долларов. Ежемесячный оборот составлял 500 тысяч долларов.
Но проблема, по словам Юлии, заключалась в том, что частные компании ведут себя очень "жлобски". Они хотели, чтобы люди за копейки выполняли всю работу.
"Они видели, что на меня можно свалить много всего", — говорит девушка.
Впоследствии ей предложили повышение до супервайзера (помощника менеджера) и повысили зарплату до 23 долларов.
Лицемерные коллеги
Но после возвращения Юлии из отпуска начался "какой-то армагеддон". С ростом продаж увеличивалось количество работы, но новых сотрудников не набирали. К тому же одна сотрудница из Канады распространяла сплетни и очень любила интриги.
"Каждый день происходила какая-то драма. Я уставала не столько от самой работы, сколько от того, что она каждый день порождала какие-то интриги. В конце концов это меня так измотало, что я начала принимать антидепрессанты", — признается Юлия.
На этом фоне она просила повысить зарплату, но руководство не согласилось.
"Через две недели меня уволят. Просто эта противная менеджерша вызвала меня в свой кабинет и сказала: "Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Причин нет. Просто мы так решили". Это было довольно травматично для меня. Я пошла на склад к Ане, украинке, чтобы поплакать", — вспоминает Юлия.
После этого девушка собрала свои вещи и даже не попрощалась с коллегами.
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но ряд причин заставил её уехать оттуда.
- Украинка не смогла остаться в Канаде по ряду причин и переехала в солнечный Бангкок.
Украинка, проживающая в Германии уже четыре года, рассказала о поступке соседа, который подглядывал за ней в окно, а затем написал жалобу.