Украинка рассказала правду о работе в Канаде: "Можно было умереть" (видео)

Украинка по имени Юлия прожила в Канаде четыре года, сменила не одну работу, но из-за ряда недостатков решила навсегда покинуть город Калгари.

Девушка сейчас живет в Украине, но подумывает о переезде в Испанию. Юлия рассказала свою историю на YouTube.

Украинка о работе в Канаде

На момент записи видео прошел ровно год с тех пор, как Юлию уволили с работы в Канаде.

"Можете меня поздравить. Тогда для меня это было концом света, потому что я рассчитывала на PR по работе, но сейчас я понимаю, что так и должно было случиться. И это лучшее, что со мной произошло за 4 года в Канаде", — уверена украинка.

А её первая работа была в канадском супермаркете.

"Туда меня привела моя подруга, которая приехала в Канаду на три месяца раньше меня. Она там уже работала, но нашла работу получше, поэтому, вроде бы, привела меня на своё место", — пояснила Юлия.

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В 2022 году в Канаде наблюдался "невероятный конкурс" на вакансии в супермаркетах. Они приходили устраиваться на должность кассира, но вакансий уже не было. Зато была вакансия в буфете супермаркета.

"Поскольку других вариантов не было, я согласилась на эту работу. Это было довольно тяжело. Этот супермаркет находился в центре города. А в часы пик все офисные работники приходили к нам на обед. В часы пик там был настоящий ад. Работать было очень тяжело. Они не всегда хотели выводить дополнительных сотрудников на смену", — вспоминает украинка.

Украинка вернулась из Канады домой

Зарплата в Канаде

Юлия работала там за минимальную зарплату — 15 долларов в час.

"Каждые три месяца нам повышали зарплату на 10 копеек", — шутит украинка.

Впоследствии Юлия сама попросила о повышении, и ей повысили зарплату на 2 доллара. Кроме того, со временем она меняла цены в магазине и поработала на кассе, где было не легче.

"Можно было просто умереть в конце смены", — говорит Юлия.

Украинка уволилась из супермаркета через два года, поскольку работала там не на полную ставку (официально, по факту — на полную), поэтому таким образом получить вид на жительство было невозможно.

Со временем автор видео нашла новую работу — на рецепции в магазине медицинской техники. Там оплата составляла 17 долларов в час. Но ей предложили другую вакансию с зарплатой 19 долларов.

"Когда я устроилась туда на работу, я поняла, что это ещё худшее место, чем супермаркет. Это была семейная компания. Два владельца", — рассказывает украинка.

В компании обращались довольно крупные суммы — один товар мог стоить 40–50 тысяч долларов. Ежемесячный оборот составлял 500 тысяч долларов.

Но проблема, по словам Юлии, заключалась в том, что частные компании ведут себя очень "жлобски". Они хотели, чтобы люди за копейки выполняли всю работу.

Украинка прожила в Канаде четыре года Фото: коллаж Фокус

"Они видели, что на меня можно свалить много всего", — говорит девушка.

Впоследствии ей предложили повышение до супервайзера (помощника менеджера) и повысили зарплату до 23 долларов.

Лицемерные коллеги

Но после возвращения Юлии из отпуска начался "какой-то армагеддон". С ростом продаж увеличивалось количество работы, но новых сотрудников не набирали. К тому же одна сотрудница из Канады распространяла сплетни и очень любила интриги.

"Каждый день происходила какая-то драма. Я уставала не столько от самой работы, сколько от того, что она каждый день порождала какие-то интриги. В конце концов это меня так измотало, что я начала принимать антидепрессанты", — признается Юлия.

На этом фоне она просила повысить зарплату, но руководство не согласилось.

"Через две недели меня уволят. Просто эта противная менеджерша вызвала меня в свой кабинет и сказала: "Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Причин нет. Просто мы так решили". Это было довольно травматично для меня. Я пошла на склад к Ане, украинке, чтобы поплакать", — вспоминает Юлия.

После этого девушка собрала свои вещи и даже не попрощалась с коллегами.

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