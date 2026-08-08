Українка розповіла правду про роботу в Канаді: "Можна було вмерти" (відео)
Українка на імʼя Юлія жила в Канаді чотири роки, спробувала не одну роботу, але через низку мінусів вирішила покинути місто Калгарі назавжди.
Дівчина наразі живе в Україні, але міркує про переїзд в Іспанію. Своєю історією Юлія поділилася на YouTube.
Українка про роботу в Канаді
На момент запису відео був рівно рік, як Юлію звільнили з роботи в Канаді.
"Можете мене привітати. Тоді це був для мене кінець світу, тому що я очікувала отримувати PR від роботи, але зараз я розумію, що так повинно було статися. І це найкраще, що зі мною сталося за 4 роки в Канаді", — впевнена українка.
А перша її робота була в канадському супермаркеті.
"Туди мене привела моя подруга, яка приїхала в Канаду три місяці переді мною. І вона там уже працювала, але знайшла кращу роботу, тому привела мене на своє місце начебто", — пояснила Юлія.
У 2022 році були "нереальні конкурси" на місця в супермаркетах у Канаді. Вони прийшли влаштовуватися на позицію касира, але вже не було місць. Але була вакансія в буфеті в супермаркеті.
"Оскільки не було інших варіантів, я погодилась на цю роботу. Це було досить важко. Цей супермаркет був у центрі міста. І в години пік всі офісні працівники приходили до нас на ланч. В час пік там було пекло. Було дуже важко працювати. Вони не завжди хотіли виводити додаткових працівників на зміну", — згадує українка.
Зарплата в Канаді
Юлія працювала там за мінімальну зарплату — 15 доларів за годину.
"Кожні три місяці нам підвищували зарплату на 10 копійок", — жартує українка.
Згодом Юлія сама попросила підвищення, і їй підняли зарплату на 2 долари. Також з часом вона міняла ціни в магазині та побувала на касі, де було не легше.
"Можна було просто вмерти під кінець зміни", — каже Юлія.
Українка пішла із супермаркету через два роки, адже там працювала не на повній ставці (офіційно, по факту на повній), тому так не можна було отримати PR.
З часом авторка відео знайшла нову роботу — на рецепції в магазині медтехніки. Там була ставка — 17 доларів за годину. Але їй запропонували іншу вакансію за 19 доларів.
"Коли я перейшла туди працювати, я зрозуміла, що це ще гірше дно, ніж супермаркет. Це була сімейна компанія. Два власники", — розповідає українка.
У компанії проходили досить великі суми — один товар міг коштувати 40-50 тисяч доларів. На місяць був оборот 500 тисяч доларів.
Але проблема, за словами Юлії, була в тому, що приватні компанії дуже "жлобські". Вони хотіли, щоб люди за копійки робили всю роботу.
"Вони бачили, що на мене можна повісити багато всього", — каже дівчина.
Згодом їй запропонували підвищення на супервайзера (помічник менеджера) і підняли зарплату до 23 доларів.
Лицемірні колеги
Але після повернення Юлії з відпустки почався "якийсь армагедон". Зі збільшенням продажів додавалося роботи, але нових людей не набирали. До того ж, одна працівниця-канадка пускала плітки та дуже любила інтриги.
"Кожен день була якась драма. Я більше втомлювалася не від роботи, яку я мала, а від того, що вона кожного дня створювала якусь інтригу. В кінці мене це настільки добило. Я почала пити антидепресанти", — зізнається Юлія.
Вона на фоні цього просила підвищення зарплати, але керівництво не погодилось.
"Через два тижні мене звільняють. Просто мене менеджер ця противна кличе в свій кабінет і каже: "Ми більше не потребуємо твоїх послуг. Причин немає. Просто ми так вирішили". Це було досить травматично для мене. Я пішла на склад до Ані українки плакати", — пригадує Юлія.
Після цього дівчина зібрала свої речі та навіть не попрощалася з колегами.
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