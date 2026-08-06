Рекордное количество наград: 6 фильмов, навсегда изменившие историю кино

6 августа 1932 года на острове Лидо в Венеции открылся первый в мире международный кинофестиваль – Венецианский. Он стал старейшей площадкой для показа авторского кино на планете.

Именно знаменитый Венецианский кинофестиваль положил начало традиции крупных кинофорумов и за десятилетия превратился в место, где рождались фильмы, которые не только завоевывали главные награды, но и определяли дальнейшее развитие мирового кинематографа.

О 6 культовых фильмах – от "Похитителей велосипедов" и "Гамлета" до "Бедных созданий" и "Горбатой горы", – которые после триумфа в Венеции стали настоящими вехами в истории кино, – читайте в материале Фокуса.

"Гамлет"

1948

Режиссёр: Лоуренс Оливье

Главный приз Венецианского кинофестиваля

4 "Оскара", включая награду за лучший фильм

Первый британский фильм, получивший "Оскар" за лучший фильм.

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Еще на заре послевоенного кинематографа, в 1948 году, Лоуренс Оливье снял эталонную экранизацию шекспировского "Гамлета". Режиссёр, который сам сыграл главную роль, убрал линию Фортинбраса, чтобы полностью сосредоточиться на психологической драме.

Снятый в закрытых павильонах фильм стал первой британской кинолентой, получившей главный "Оскар", а Оливье вписал своё имя в историю как первый режиссёр, награжденный золотую статуэтку и за собственную актёрскую игру.

На протяжении десятилетий именно эта экранизация считалась эталонной киноверсией трагедии Уильяма Шекспира.

"Похитители велосипедов"

1948;

Режиссёр: Витторио Де Сика;

Главный приз Венецианского кинофестиваля;

Почетный "Оскар" за лучший иностранный фильм;

BAFTA за лучший фильм;

"Золотой глобус" за лучший иностранный фильм.

Режиссёр категорически отверг предложения продюсеров взять на главную роль звезду Кэри Гранта. Вместо этого он снял обычного рабочего Ламберта Маджорани прямо на улицах разрушенного Рима. Этот выбор оправдал себя на все сто: картина произвела настоящий фурор, стала манифестом неореализма и в 1952 году завоевала титул лучшего фильма всех времен по версии Sight&Sound.

Этот фильм до сих пор служит путеводной звездой для таких гигантов, как Мартин Скорсезе и Кен Лоуч.

"Рашомон"

1950;

Режиссёр: Акира Куросава;

"Золотой лев";

Почетный "Оскар" за лучший иностранный фильм;

Премия Национального совета кинокритиков США.

Именно этот фильм открыл японское кино для Запада и популяризировал нелинейную структуру повествования.

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Студия вообще не верила в успех фильма за рубежом, однако фильм не только получил "Золотого льва" и почетный "Оскар", но и дал начало научному термину "эффект Рашомона".

Субъективность воспоминаний разных свидетелей одного и того же события, созданная Куросавой, сегодня изучается в психологии, юриспруденции и журналистике.

"Горбатая гора"

2005;

Режиссёр: Энг Ли;

3 "Оскара";

4 премии BAFTA;

4 "Золотых глобуса";

"Золотой лев".

Спустя пятьдесят лет в старейшем кинозале мира вновь разгорелись споры вокруг острых социальных тем. В 2005 году драма Энга Ли "Горбатая гора" совершила прорыв, став первым ЛГБТК+-фильмом, получившим главную награду фестиваля.

Эта победа проложила путь для более широкого освещения репрессируемых тем в Голливуде, хотя последующее поражение фильма на "Оскаре" до сих пор считается одной из главных несправедливостей Киноакадемии.

Многие критики называли его одним из самых значимых американских фильмов XXI века.

"Форма воды"

2017;

Режиссёр: Гильермо дель Торо;

4 "Оскара";

2 "Золотых глобуса";

5 премий BAFTA;

"Золотой лев" и десятки наград от критиков.

В 2017 году Гильермо дель Торо создал прецедент: его "Форма воды" стала первым фэнтези-фильмом, удостоенным "Золотого льва". Режиссёр решил взглянуть на классическую историю о чудовище под другим углом, а вместо компьютерной графики гримеры ежедневно по три часа вручную воссоздавали образ Амфибии.

Риск оправдался сполна – фильм впоследствии получил четыре "Оскара".

"Бедные создания"

2023;

Режиссёр: Йоргос Лантимос;

4 "Оскара";

2 "Золотых глобуса";

5 премий BAFTA;

"Золотой лев".

Последним громким триумфом стала картина Йоргоса Лантимоса "Бедные создания" (2023). Её визуальный стиль – сочетание викторианства, сюрреализма и стимпанка – воплощался в гигантских реальных декорациях, а съёмка происходила через искажающие широкоугольные объективы.

Смелый эксперимент принес Эмми Стоун её второй "Оскар" и в очередной раз доказал: если фильм побеждает в Венеции, он гарантированно оставляет след в вечности.

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