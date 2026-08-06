Рекордна кількість нагород: 6 фільмів, які назавжди змінили історію кіно

6 серпня 1932 року на острові Лідо у Венеції відкрився перший у світі міжнародний кінофестиваль – Венеційський. Він став найстарішим майданчиком для показу авторського кіно на планеті.

Саме знаменитий Венеційський кінофестиваль започаткував традицію великих кінофорумів й за десятиліття став місцем, де народжувалися стрічки, що не лише здобували головні нагороди, а й визначали подальший розвиток світового кінематографа.

Про 6 культових фільмів, – від "Викрадачів велосипедів" і "Гамлета" до "Бідолашних створінь" та "Горбатої гори", – які після тріумфу у Венеції стали справжніми віхами в історії кіно, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Гамлет"

1948;

Режисер: Лоренс Олів'є;

Головний приз Венеційського кінофестивалю;

4 "Оскари", включно з нагородою за найкращий фільм.

Перший британський фільм, який отримав "Оскар" за найкращий фільм.

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Ще на світанку повоєнного кінематографа, у 1948 році, Лоренс Олів'є поставив еталонну адаптацію шекспірівського "Гамлета". Режисер, який сам зіграв головну роль, прибрав лінію Фортінбраса, аби повністю сфокусуватися на психологічній драмі.

Знята в замкнутих павільйонах картина стала першою британською стрічкою, що забрала головний "Оскар", а Олів'є вписав своє ім'я в історію як перший режисер, який тримав золоту статуетку і за власну акторську гру.

Протягом десятиліть саме ця екранізація вважалася еталонною кіноверсією трагедії Вільям Шекспір.

"Викрадачі велосипедів"

1948;

Режисер: Вітторіо Де Сіка;

Головний приз Венеційського кінофестивалю;

Почесний "Оскар" за найкращий іноземний фільм;

BAFTA за найкращий фільм;

"Золотий глобус" за найкращий іноземний фільм.

Режисер категорично вказав на двері пропозиціям продюсерів взяти на головну роль зіркового Кері Гранта. Натомість він зняв звичайного робітника Ламберта Маджорані просто на вулицях зруйнованого Рима. Цей вибір виправдав себе на всі сто: стрічка зробила справжній фурор, стала маніфестом неореалізму та у 1952 році завоювала титул найкращого фільму всіх часів за версією Sight&Sound.

Фільм й досі залишається дороговказною зіркою для таких гігантів, як Мартін Скорсезе чи Кен Лоуч.

"Рашьомон"

1950;

Режисер: Акіра Куросава;

Золотий лев;

Почесний "Оскар" за найкращий іноземний фільм;

Премія Національної ради кінокритиків США.

Саме ця картина відкрила японське кіно Заходу й популяризувала нелінійну структуру оповіді.

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Студія взагалі не вірила в успіх фільму за кордоном, проте фільм не лише взяв "Золотого лева" та почесний "Оскар", а й дав життя науковому терміну "ефект Рашьомона".

Суб'єктивність спогадів різних свідків однієї події з легкого руки Куросави сьогодні досліджують у психології, юриспруденції та журналістиці.

"Горбата гора"

2005;

Режисер: Енг Лі;

3 "Оскари";

4 BAFTA;

4 "Золоті глобуси";

Золотий лев.

Через п'ятдесят років у найстарішій кінозалі світу знову поламали списи навколо гостросоціальних тем. У 2005 році драма Енга Лі "Горбата гора" зробила прорив, ставши першим ЛГБТК+-фільмом із головною нагородою фестивалю. Ця перемога проклала шлях для ширшої репрезентації репресованих тем у Голлівуді, хоча подальша поразка стрічки на "Оскарі" досі вважається однією з найголовніших несправедливостей кіноакадемії.

Багато критиків називали його одним із найважливіших американських фільмів XXI століття.

"Форма води"

2017;

Режисер: Гільєрмо дель Торо;

4 "Оскари";

2 "Золоті глобуси";

5 BAFTA;

Золотий лев та десятки нагород критиків.

У 2017 році Гільєрмо дель Торо створив прецедент: його "Форма води" стала першим фентезі-фільмом, що отримав "Золотого лева". Режисер вирішив подивитися на класичну історію про монстра під іншим кутом, а замість комп'ютерної графіки гримери щодня по три години вручну відтворювали образ Амфібії.

Ризик виправдав себе на повну – стрічка згодом взяла чотири "Оскари".

"Бідолашні створіння"

2023;

Режисер: Йоргос Лантімос;

4 "Оскари";

2 "Золоті глобуси";

5 BAFTA;

Золотий лев.

Останнім гучним тріумфом стала картина Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" (2023). Її візуальний стиль – поєднання вікторіанства, сюрреалізму та стимпанку – створювали у гігантських реальних декораціях, знімаючи події через викривлювальні ширококутні об'єктиви.

Сміливий експеримент подарував Еммі Стоун її другий "Оскар" і вкотре довів: якщо фільм перемагає у Венеції, він гарантовано залишає слід у вічності.

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