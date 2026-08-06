Россиянин приехал в Киев: лидер группы "Ногу свело!" обратился к украинцам

Лидер российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский вместе с блогером и юристом Марком Фейгиным прибыли в столицу Украины и на собственном опыте ощутили ночные обстрелы города. Находясь в Киеве, музыкант записал видеообращение, в котором выразил свою поддержку украинскому народу.

В совместном видео с Марком Фейгиным певец отметил, что хотел бы пожелать всем доброго утра, однако из-за беспокойной ночи это пожелание оказалось не для всех. Несмотря на пережитые атаки на город, Покровский подчеркнул, что искренне рад приезду, поскольку имеет возможность встретиться с коллегой и поклониться замечательной украинской земле и её людям.

Музыкант с первых дней полномасштабного вторжения последовательно осуждает российскую агрессию и продолжает публично выражать солидарность с Украиной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Солист группы "Ногу свело" рассказал, как пережил ракетный обстрел Киева. Покровский опубликовал пост утром 5 августа сразу после того, как россияне атаковали Киев и Киевскую область баллистическими ракетами.

В 2023 году Министерство юстиции России внесло в список агентов иностранного влияния музыканта Максима Покровского, поскольку он "открыто выступал в поддержку Украины" и "участвовал в сборе средств на её поддержку", а также "взаимодействовал с иностранными структурами" и "негативно отзывался о россиянах".

Відео дня

Кроме того, 20 апреля 2022 года группа представила песню "Поколение Z", в которой прямо говорится о том, что потеряла РФ, начав вторжение в Украину, а также развенчиваются основные мифы пропаганды, навязываемые федеральными телеканалами.