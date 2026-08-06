Росіянин приїхав до Києва: лідер "Ногу свело!" звернувся до українців

Лідер російського гурту "Ногу свело!" Максим Покровський разом із блогером та юристом Марком Фейгіним прибули до столиці України та на власному досвіді відчули нічні обстріли міста. Перебуваючи в Києві, музикант записав відеозвернення, у якому висловив свою підтримку українському народові.

У спільному відео з Марком Фейгіним співак зауважив, що хотів би побажати усім доброго ранку, проте через неспокійну ніч він виявився таким не для кожного. Попри пережиті атаки на місто, Покровський наголосив, що щиро радий приїзду, оскільки має змогу зустрітися з колегою та поклонитися чудовій українській землі й її людям.

Музикант із перших днів повномасштабного вторгнення послідовно засуджує російську агресію та продовжує публічно висловлювати солідарність з Україною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Соліст гурту "Ногу свело" розповів, як пережив ракетний обстріл Києва. Покровський опублікував допис вранці 5 серпня одразу після того, як росіяни атакували Київ та Київську область балістичними ракетами.

У 2023 році Міністерство юстиції Росії внесло до списку агентів іноземного впливу музиканта Максима Покровського, оскільки він "відкрито виступав на підтримку України" та "брав участь у зборі коштів на її підтримку", а також "взаємодіяв з іноземними структурами" і "негативно відгукувався про росіян".

Відео дня

Крім того, 20 квітня 2022 року гурт презентував пісню "Покоління Z", у якій прямо говориться про те, що втратила РФ, розпочавши вторгнення в Україну, а також розвінчуються основні міфи пропаганди, які нав’язуються федеральними телеканалами.