"Люблю тебя так сильно": Каменских удивила признанием в чувствах (фото)

Певица Настя Каменских (NK) порадовала своих подписчиков в Instagram серией летних фотографий, на которых показала, как отдыхает. Внимание поклонников привлекла загадочная цитата, которую артистка привела в описании к этим снимкам.

На опубликованых кадрах Настя Каменских, судя по всему, наслаждается отдыхом за городом или в отеле с живописной территорией. На одном фото она позирует возле хвойных деревьев в белом топе и больших очках-авиаторах, держа в руках полосатую чашку с кофе. На другом снимке — игриво подносит к голове большую морскую ракушку, словно прислушиваясь к шуму моря.

Настя Каменских позирует с ракушкой Фото: Instagram

Не обошлось и без гастрономических удовольствий. Артистка показала аппетитный завтрак — картофельные оладьи со сметаной, ломтики сельди и свежий салат.

Настя показала свой завтрак Фото: Instagram

А ещё она похвасталась миской спелой ежевики, которую с таким удовольствием уплетала, что язык у неё даже окрасился ягодным соком.

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Каменских ест ягоды Фото: Instagram Каменских ест ягоды Фото: Instagram

Настя Каменских на отдыхе

На нескольких фото и видео Каменских запечатлена с карандашом на шезлонге у бассейна — и приступила к освоению техники объемного рисования геометрических фигур, в частности шара, растушевывая линии пальцами. Рядом с ней — все необходимые принадлежности: карандаши, ластик и салфетки.

Главную интригу публикации создала подпись, которой Настя сопроводила фотографии: "Я люблю тебя так сильно, что мне кажется, в мире больше ничего нет, кроме того, что мы с тобой пережили. Никто никогда не измерял, даже поэты, сколько может вместить сердце".

Настя Каменских на отдыхе Фото: Instagram

Эти строки — не собственные слова певицы, а цитата из романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!". В книге именно так обращается к любимой женщине, английской медсестре Кэтрин Баркли, главный герой — американский лейтенант Фредерик Генри.

Напомним, ранее Фокус писал:

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