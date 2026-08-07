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"Люблю тебя так сильно": Каменских удивила признанием в чувствах (фото)

Настя Каменских, певица
Настя Каменских на отдыхе | Фото: Instagram

Певица Настя Каменских (NK) порадовала своих подписчиков в Instagram серией летних фотографий, на которых показала, как отдыхает. Внимание поклонников привлекла загадочная цитата, которую артистка привела в описании к этим снимкам.

На опубликованых кадрах Настя Каменских, судя по всему, наслаждается отдыхом за городом или в отеле с живописной территорией. На одном фото она позирует возле хвойных деревьев в белом топе и больших очках-авиаторах, держа в руках полосатую чашку с кофе. На другом снимке — игриво подносит к голове большую морскую ракушку, словно прислушиваясь к шуму моря.

Настя Каменских вынуждена
Настя Каменских позирует с ракушкой
Фото: Instagram

Не обошлось и без гастрономических удовольствий. Артистка показала аппетитный завтрак — картофельные оладьи со сметаной, ломтики сельди и свежий салат.

Завтрак Насти Каменских
Настя показала свой завтрак
Фото: Instagram

А ещё она похвасталась миской спелой ежевики, которую с таким удовольствием уплетала, что язык у неё даже окрасился ягодным соком.

Відео дня
Завтрак Насти Каменских
Каменских ест ягоды
Фото: Instagram
Завтрак Насти Каменских
Каменских ест ягоды
Фото: Instagram

Настя Каменских на отдыхе

На нескольких фото и видео Каменских запечатлена с карандашом на шезлонге у бассейна — и приступила к освоению техники объемного рисования геометрических фигур, в частности шара, растушевывая линии пальцами. Рядом с ней — все необходимые принадлежности: карандаши, ластик и салфетки.

Главную интригу публикации создала подпись, которой Настя сопроводила фотографии: "Я люблю тебя так сильно, что мне кажется, в мире больше ничего нет, кроме того, что мы с тобой пережили. Никто никогда не измерял, даже поэты, сколько может вместить сердце".

Настя Каменских с чашкой
Настя Каменских на отдыхе
Фото: Instagram

Эти строки — не собственные слова певицы, а цитата из романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!". В книге именно так обращается к любимой женщине, английской медсестре Кэтрин Баркли, главный герой — американский лейтенант Фредерик Генри.

Напомним, ранее Фокус писал:

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