"Люблю тебе так сильно": Каменських здивувала зізнанням в почуттях (фото)
Співачка Настя Каменських (NK) потішила своїх прихильників в Instagram серією літніх світлин, на яких показала, як відпочиває. Увагу прихильників привернув загадкова цитата, яку артистка навела в описі до цих кадрів.
На опублікованих кадрах Настя Каменських, судячи з усього, насолоджується відпочинком за містом або в готелі з мальовничою територією. На одному фото вона позує біля хвойних дерев у білому топі та великих окулярах-авіаторах, тримаючи в руках смугасту чашку кави. На іншому знімку – грайливо підносить до голови велику морську мушлю, немов прислухаючись до шуму моря.
Не обійшлося й без гастрономічних радощів. Артистка показала апетитний сніданок – картопляні деруни зі сметаною, скибочки оселедця та свіжий салат.
А ще похвалилася мискою стиглої ожини, яку наминала з такою насолодою, що язик у неї аж зафарбувався ягідним соком.
Настя Каменських на відпочинку
На кількох фото та відео Каменських розмістилася із олівцем на шезлонгу біля басейну – і взялася опановувати техніку об'ємного малювання геометричних фігур, зокрема кулі, розтушовуючи лінії пальцями. Поруч з нею – усе необхідне приладдя: олівці, ластик та серветки.
Головну інтригу публікації створив підпис, яким Настя супроводила фотографії: "Я кохаю тебе так сильно, що мені здається, у світі більше нічого немає, крім того, що ми з тобою пережили. Ніхто ніколи не вимірював, навіть поети, скільки може вмістити серце".
Ці рядки – не власні слова співачки, а цитата з роману Ернеста Гемінґвея "Прощавай, зброє!". У книзі так до коханої жінки, англійської медсестри Кетрін Барклі, звертається головний герой – американський лейтенант Фредерик Генрі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Настя Каменських, яка нині будує кар'єру за кордоном, вперше прокоментувала ситуацію після новин про розлучення.
- Артистка розповіла про те, як зазнала проблем зі здоров'ям після тривалого голодування.
Крім того, ми висвітлювали, як зароджувалися стосунки Потапа та Насті – і чим для пари все зрештою завершилося.