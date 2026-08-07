"Люблю тебе так сильно": Каменських здивувала зізнанням в почуттях (фото)

Співачка Настя Каменських (NK) потішила своїх прихильників в Instagram серією літніх світлин, на яких показала, як відпочиває. Увагу прихильників привернув загадкова цитата, яку артистка навела в описі до цих кадрів.

На опублікованих кадрах Настя Каменських, судячи з усього, насолоджується відпочинком за містом або в готелі з мальовничою територією. На одному фото вона позує біля хвойних дерев у білому топі та великих окулярах-авіаторах, тримаючи в руках смугасту чашку кави. На іншому знімку – грайливо підносить до голови велику морську мушлю, немов прислухаючись до шуму моря.

Настя Каменських позує з мушлею Фото: Instagram

Не обійшлося й без гастрономічних радощів. Артистка показала апетитний сніданок – картопляні деруни зі сметаною, скибочки оселедця та свіжий салат.

Настя показала свій сніданок Фото: Instagram

А ще похвалилася мискою стиглої ожини, яку наминала з такою насолодою, що язик у неї аж зафарбувався ягідним соком.

Відео дня

Каменських наминає ягоди Фото: Instagram Каменських наминає ягоди Фото: Instagram

Настя Каменських на відпочинку

На кількох фото та відео Каменських розмістилася із олівцем на шезлонгу біля басейну – і взялася опановувати техніку об'ємного малювання геометричних фігур, зокрема кулі, розтушовуючи лінії пальцями. Поруч з нею – усе необхідне приладдя: олівці, ластик та серветки.

Головну інтригу публікації створив підпис, яким Настя супроводила фотографії: "Я кохаю тебе так сильно, що мені здається, у світі більше нічого немає, крім того, що ми з тобою пережили. Ніхто ніколи не вимірював, навіть поети, скільки може вмістити серце".

Настя Каменських на відпочинку Фото: Instagram

Ці рядки – не власні слова співачки, а цитата з роману Ернеста Гемінґвея "Прощавай, зброє!". У книзі так до коханої жінки, англійської медсестри Кетрін Барклі, звертається головний герой – американський лейтенант Фредерик Генрі.

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