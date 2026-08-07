Валиде из "Великолепного века" выглядит потрясающе в свои 82 года (фото)

Главной женщиной султанского гарема была мать Сулеймана — Айше Хафса Султан, более известная как Валиде-султан. Её роль исполнила известная турецкая актриса и модель Небахат Чехре, которой в марте исполнилось 82 года.

Звезда экрана поражает своей красотой в солидном возрасте. Чехре открыто делится снимками в купальниках и не скрывает своих секретов красоты.

Валиде-султан поражает своей красотой

В частности, недавно актриса показала, как отдыхает у бассейна в чёрном купальнике, придерживая волосы руками и позируя в солнцезащитных очках.

Это заметили в украинском сегменте X.

"У Валиде-султан всё в порядке, ей уже 82, вдруг кому интересно", — написала пользовательница под ником dolratta.

Небахат Чехре Фото: Instagram

Кто такая Небахат Чехре

Актриса родилась в 1944 году в турецком городе Самсун. Отец умер, когда Небахат было пять лет. Вместе с матерью и братьями девочка переезжает в Стамбул, где в 15 лет завоевывает титул "Мисс Турция".

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Впрочем, карьера модели была лишь началом для Чехре. После этого она пробовала себя и как певица, и как актриса. В 1960-х Небахат дебютировала в кино. Широкую популярность ей принесла роль Валиде-султан в сериале "Великолепный век: Роксолана".

Небахат Чехре Фото: Instagram

Секреты красоты

Чехре откровенно рассказывает о своих привычках и уходе:

Каждый день перед завтраком актриса выпивает стакан воды с несколькими каплями лимонного сока.

Раз в две недели Чехре посещает турецкий хамам и проводит глубокую очистку кожи всего тела.

Более 20 лет "Валиде" пользуется одним и тем же увлажняющим натуральным кремом на травяной основе.

Чехре ежедневно проводит время на свежем воздухе и выполняет легкие физические упражнения.

Актриса не переедает, соблюдает сбалансированный рацион.

В своё время турецкая актриса пыталась избавиться от морщин под глазами, но эта процедура привела к образованию спаек. Кроме того, Небахат делала лазерную шлифовку вокруг губ.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, покорившая сердца миллионов украинцев благодаря роли Гюррем-султан, публично призналась в любви к России.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит гастролирует по России и появился на Красной площади.

Кроме того, в конце 2025 года полиция задержала турецкую актрису Эзги Эйюбоглу, сыгравшую Айбиге Хатун в известном сериале "Великолепный век. Роксолана".