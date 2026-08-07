Валиде из "Великолепного века" выглядит потрясающе в свои 82 года (фото)
Главной женщиной султанского гарема была мать Сулеймана — Айше Хафса Султан, более известная как Валиде-султан. Её роль исполнила известная турецкая актриса и модель Небахат Чехре, которой в марте исполнилось 82 года.
Звезда экрана поражает своей красотой в солидном возрасте. Чехре открыто делится снимками в купальниках и не скрывает своих секретов красоты.
Валиде-султан поражает своей красотой
В частности, недавно актриса показала, как отдыхает у бассейна в чёрном купальнике, придерживая волосы руками и позируя в солнцезащитных очках.
Это заметили в украинском сегменте X.
"У Валиде-султан всё в порядке, ей уже 82, вдруг кому интересно", — написала пользовательница под ником dolratta.
Кто такая Небахат Чехре
Актриса родилась в 1944 году в турецком городе Самсун. Отец умер, когда Небахат было пять лет. Вместе с матерью и братьями девочка переезжает в Стамбул, где в 15 лет завоевывает титул "Мисс Турция".
Впрочем, карьера модели была лишь началом для Чехре. После этого она пробовала себя и как певица, и как актриса. В 1960-х Небахат дебютировала в кино. Широкую популярность ей принесла роль Валиде-султан в сериале "Великолепный век: Роксолана".
Секреты красоты
Чехре откровенно рассказывает о своих привычках и уходе:
- Каждый день перед завтраком актриса выпивает стакан воды с несколькими каплями лимонного сока.
- Раз в две недели Чехре посещает турецкий хамам и проводит глубокую очистку кожи всего тела.
- Более 20 лет "Валиде" пользуется одним и тем же увлажняющим натуральным кремом на травяной основе.
- Чехре ежедневно проводит время на свежем воздухе и выполняет легкие физические упражнения.
- Актриса не переедает, соблюдает сбалансированный рацион.
В своё время турецкая актриса пыталась избавиться от морщин под глазами, но эта процедура привела к образованию спаек. Кроме того, Небахат делала лазерную шлифовку вокруг губ.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, покорившая сердца миллионов украинцев благодаря роли Гюррем-султан, публично призналась в любви к России.
- Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит гастролирует по России и появился на Красной площади.
Кроме того, в конце 2025 года полиция задержала турецкую актрису Эзги Эйюбоглу, сыгравшую Айбиге Хатун в известном сериале "Великолепный век. Роксолана".