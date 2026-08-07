Валіде з "Величного століття" виглядає неймовірно у свої 82 роки (фото)
Головною жінкою султанського гарему була матір Сулеймана — Айше Хафса Султан, більш відома як Валіде-султан. Її роль зіграла відома турецька акторка та модель Небахат Чехре, якій у березні виповнилося 82 роки.
Зірка екрану вражає своєю красою в поважному віці. Чехре відкрито ділиться кадрами в купальниках та не приховує своїх секретів краси.
Валіде-султан вражає своєю красою
Зокрема, нещодавно акторка показала, як відпочиває біля басейну в чорному купальнику та тримає руками волосся, позуючи в сонцезахисних окулярах.
Це помітили в українському сегменті X.
"У Валіде-султан всьо нормально в свої 82, вдруг кому цікаво", — написала користувачка під ніком dolratta.
Хто така Небахат Чехре
Акторка народилася у 1944 році в турецькому місті Самсун. Батько помер, коли Небахат було п’ять років. Разом з матір’ю та братами дівчинка переїжджає до Стамбула, де в 15 років здобуває титул "Міс Туреччина".
Втім, кар’єра моделі була лише початком для Чехре. Після цього вона пробувала себе і як співачка, і як акторка. У 1960-х Небахат дебютує у фільмах. Широку популярність жінці принесла роль Валіде-султан у серіалі "Величне століття: Роксолана".
Секрети краси
Чехре прямо ділиться своїми звичками та доглядом:
- Щодня перед сніданком акторка випиває склянку води з кількома краплями лимонного соку.
- Раз на два тижні Чехре відвідує турецький хамам і робить глибоке очищення шкіри всього тіла.
- Понад 20 років "Валіде" користується тим самим зволожувальним натуральним кремом на основі трав.
- Чехре щодня проводить час на свіжому повітрі та робить легкі фізичні навантаження.
- Акторка не переїдає, притримується балансу в раціоні.
Свого часу турецька акторка намагалася позбутися зморшок під очима, але втручання призвело до спайок. Також Небахат робила лазерну шліфовку навколо губ.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Відома турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка здобула серця мільйонів українців завдяки ролі Гюррем Султан, публічно зізналася в любові до Росії.
- Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт гастролює Росією та показався на Красній площі.
Крім того, поліція наприкінці 2025-го року затримала турецьку акторку Езгі Ейюбоглу, яка зіграла Айбіге Хатун у відомому серіалі "Величне століття. Роксолана".