Валіде з "Величного століття" виглядає неймовірно у свої 82 роки (фото)

Головною жінкою султанського гарему була матір Сулеймана — Айше Хафса Султан, більш відома як Валіде-султан. Її роль зіграла відома турецька акторка та модель Небахат Чехре, якій у березні виповнилося 82 роки.

Зірка екрану вражає своєю красою в поважному віці. Чехре відкрито ділиться кадрами в купальниках та не приховує своїх секретів краси.

Валіде-султан вражає своєю красою

Зокрема, нещодавно акторка показала, як відпочиває біля басейну в чорному купальнику та тримає руками волосся, позуючи в сонцезахисних окулярах.

Це помітили в українському сегменті X.

"У Валіде-султан всьо нормально в свої 82, вдруг кому цікаво", — написала користувачка під ніком dolratta.

Небахат Чехре Фото: Instagram

Хто така Небахат Чехре

Акторка народилася у 1944 році в турецькому місті Самсун. Батько помер, коли Небахат було п’ять років. Разом з матір’ю та братами дівчинка переїжджає до Стамбула, де в 15 років здобуває титул "Міс Туреччина".

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Втім, кар’єра моделі була лише початком для Чехре. Після цього вона пробувала себе і як співачка, і як акторка. У 1960-х Небахат дебютує у фільмах. Широку популярність жінці принесла роль Валіде-султан у серіалі "Величне століття: Роксолана".

Небахат Чехре Фото: Instagram

Секрети краси

Чехре прямо ділиться своїми звичками та доглядом:

Щодня перед сніданком акторка випиває склянку води з кількома краплями лимонного соку.

Раз на два тижні Чехре відвідує турецький хамам і робить глибоке очищення шкіри всього тіла.

Понад 20 років "Валіде" користується тим самим зволожувальним натуральним кремом на основі трав.

Чехре щодня проводить час на свіжому повітрі та робить легкі фізичні навантаження.

Акторка не переїдає, притримується балансу в раціоні.

Свого часу турецька акторка намагалася позбутися зморшок під очима, але втручання призвело до спайок. Також Небахат робила лазерну шліфовку навколо губ.

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