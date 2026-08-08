В плену страсти: 6 ярких экранизаций любовных романов

Тема любви уже на протяжении многих веков остается одной из главных в мировой литературе. Впрочем, одни любовные истории остаются лишь на страницах книг, а другие обретают вторую жизнь на большом экране и становятся классикой.

Некоторые экранизации настолько удачно передают атмосферу оригинала, что превосходят книгу по популярности. В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса шесть экранизаций любовных романов, получивших высокие оценки критиков и полюбившихся зрителям. Вспомним книги Джоджо Моес, Андре Асимана, Николаса Спаркса и других авторов.

"До встречи с тобой"

2016;

По роману: Джоджо Моес;

Рейтинг iMDB – 7,4.

– Rotten Tomatoes – 73% (зрители).

Экранизация мирового бестселлера Джоджо Моес рассказывает о жизнерадостной Луизе, которая устраивается сиделкой к Виллу. Он – успешный молодой человек, но после несчастного случая остался парализованным. Сначала отношения у пары складываются непросто, однако постепенно между ними возникает сильная эмоциональная связь, которая меняет их жизнь.

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Сюжет затрагивает деликатную тему ответственности и самостоятельного выбора своей судьбы, даже если такое решение разбивает сердца близким.

Главную роль исполнила Эмилия Кларк, которая безупречно сыграла наивную, искреннюю и милую девушку, а сценарий написала сама автор – Джоджо Моес, сохранив атмосферу книги.

"P.S. Я люблю тебя"

2007;

По роману: Сесилия Ахерн;

Рейтинг iMDB – 7,0;

– Rotten Tomatoes – 80% (зрители).

Холли тяжело переживает смерть мужа, утратив надежду начать жизнь с чистого листа. Внезапно она получает от покойного мужа письма, написанные ещё при его жизни. Каждое письмо помогает героине сделать следующий шаг навстречу новой жизни.

Мужчина, как бы, продолжает поддерживать свою возлюбленную, помогая ей поверить в себя и не бояться будущего.

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Экранизация дебютного романа ирландской писательницы Сесилии Ахерн стала одной из самых любимых среди ценителей романтических драм. Несмотря на драматическую основу, фильм полон светлых моментов, юмора, надежды и романтики – именно такое сочетание так полюбилось зрителям.

"Жена путешественника во времени"

2008;

По роману: Одри Ниффенеггер;

Рейтинг iMDB – 7.1;

– Rotten Tomatoes – 59% (зрители).

Бестселлер американской писательницы Одри Ниффенеггер, построенный вокруг идеи путешествий во времени. Муж главной героини страдает редким генетическим заболеванием и неконтролируемо путешествует во времени. Его жене приходится постоянно жить в ожидании и неопределённости, а появления мужа обычно комичны, травматичны и трагичны одновременно.

Однако, несмотря на все трудности, герои пытаются сохранить свою любовь. Пара познакомилась, когда ей было шесть, а ему – тридцать шесть. Они поженились, когда ей исполнилось двадцать три, а ему – тридцать один. Главные роли в фантастической экранизации исполнили Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана.

"Назови меня своим именем"

2017;

По роману: Андре Асиман;

Рейтинг iMDB – 7.8;

– Rotten Tomatoes – 86% (зрители).

Нашумевший фильм итальянского кинорежиссёра и сценариста Луки Гуаданьино, который открыл миру новую звезду – Тимоти Шаламе. Картина получила множество наград и номинаций на престижные премии, в том числе и на "Оскар". Считается одной из лучших романтических экранизаций последних лет.

События разворачиваются в солнечной Италии 1983 года. Семнадцатилетний Элио вместе с семьёй отдыхает на своей вилле и наслаждается каникулами. Когда к отцу с рабочим визитом приезжает молодой учёный, между парнями постепенно зарождаются чувства. Они увлекаются друг другом и тонут в потоке страсти и желаний, однако для каждого из них эти чувства имеют разное значение.

Фильм наверняка очарует вас атмосферой солнечной Италии и игрой Тимоти Шалама, который за роль Элио получил свою первую номинацию на "Оскар".

"Дневник памяти"

2004;

По роману Николаса Спаркса;

Рейтинг iMDB – 7,8;

– Rotten Tomatoes – 85% (зрители).

Одна из самых известных романтических драм XXI века, снятая по мотивам одноимённого романа американского писателя Николаса Спаркса, рассказывает историю любви Ноа и Элли, которые влюбились друг в друга ещё в юности. Однако разное социальное происхождение, вмешательство родителей и Вторая мировая война разлучают их на долгие годы.

Сюжет фильма раскрывается через воспоминания пожилого мужчины, который читает дневник женщине в доме престарелых. Именно финал сделал эту картину культовой для поклонников жанра. Вошёл в историю также знаменитый поцелуй под дождём, который называют одним из лучших в кино.

Ходят много слухов о съемках, на которых главным актерам, Райану Гослингу и Рэйчел Мак-Адамс, якобы было трудно найти общий язык, однако именно эта совместная работа сделала их настоящими звездами.

"Бруклин"

2015;

По роману: Колм Тойбин;

Рейтинг iMDB – 7.5;

– Rotten Tomatoes – 87% (зрители).

Проникновенная романтическая драма о первой любви, поиске себя и сложном выборе, который может изменить всю жизнь.

Главная героиня переезжает из родной Ирландии в Нью-Йорк, где влюбляется в молодого итальянца – Тони. Однако из-за семьи она вынуждена вернуться домой, где ей предстоит сделать самый сложный выбор между двумя странами и двумя мужчинами.

В основе фильма — одноимённый роман ирландского писателя Колма Тойбина, удостоенный многочисленных литературных наград. Экранизация "Бруклин", в свою очередь, получила множество положительных отзывов и номинаций на престижные премии, в том числе на "Оскар". Отдельно эту картину отмечают за режиссуру, неповторимую атмосферу 1950-х годов и глубоко человеческую историю.

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А в этом августе каждую неделю зрителей ждут премьеры, способные собрать аншлаги в кинотеатрах: в прокат выходят "Поезд „Червона Рута“", "Конец Оук-стрит", "Кузьма: Страшно веселый" и другие интересные фильмы.