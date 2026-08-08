У полоні пристрасті: 6 гарячих екранізацій любовних романів

Тема кохання вже багато століть залишається однією з головних у світовій літературі. Втім, одні історії кохання залишаються лише на сторінках книжок, а інші отримують друге життя на великому екрані й стають класикою.

Деякі екранізації настільки вдало передають атмосферу оригіналу, що перевершують популярність книги. У сьогоднішній добірці кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу шість екранізацій любовних романів, які мають високі оцінки від критиків і полюбилися глядачам. Згадаємо книги Джоджо Моєс, Андре Асімана, Ніколаса Спаркса та інших авторів.

"До зустрічі з тобою"

2016;

За романом: Джоджо Моєс;

Рейтинг iMDB-7.4;

Rotten Tomatoes – 73% (глядачі).

Екранізація світового бестселера Джоджо Моєс розповідає про життєрадісну Луїзу, яка влаштовується доглядальницею до Вілла. Він – успішний молодий чоловік, але після нещасного випадку залишився паралізованим. Спершу стосунки у пари складаються непросто, однак поступово між ними виникає сильний емоційний зв’язок, що змінює життя.

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Сюжет піднімає делікатну тему відповідальності та самостійного вибору своєї долі, навіть якщо таке рішення розбиває серце близьким.

Головну роль виконала Емілія Кларк, яка бездоганно зіграла наївну, щиру та милу дівчину, а сценарій написала сама авторка – Джоджо Моєс, зберігши атмосферу книги.

"P.S. Я кохаю тебе"

2007;

За романом: Сесілія Ахерн;

Рейтинг iMDB-7.0;

Rotten Tomatoes – 80% (глядачі).

Голлі болісно переживає смерть чоловіка, втративши надію розпочати життя з чистого аркуша. Раптом вона отримує від покійного чоловіка листи, написані ще за життя. Кожен лист допомагає героїні зробити наступний крок назустріч новому життю.

Чоловік мовби продовжує підтримувати свою кохану, допомагаючи повірити в себе та не боятися майбутнього.

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Екранізація дебютного роману ірландської письменниці Сесілії Ахерн стала одним з найулюбленіших серед поціновувачів романтичних драм. Попри драматичну основу, фільм сповнений світлих моментів, гумору, надії та романтики, саме таке поєднання так полюбилося глядачам.

"Дружина мандрівника в часі"

2008;

За романом: Одрі Ніффенеґґер;

Рейтинг iMDB-7.1;

Rotten Tomatoes – 59% (глядачі).

Бестселер американської письменниці Одрі Ніффенеґґер, побудований навколо ідеї мандрування у часі. Чоловік головної героїні страждає на рідкісне генетичне захворювання й неконтрольовано мандрує в часі. Його дружинні доводиться постійно жити в очікуванні та невизначеності, а появи чоловіка зазвичай комічні, травматичні й трагічні одночасно.

Однак, попри всі труднощі, герої намагаються зберегти кохання. Пара познайомилася, коли їй було шість, а йому — тридцять шість. Одружилися, коли їй виповнилось двадцять три, а йому тридцять один. Головні ролі у фантастичній екранізації виконали Рейчел Мак-Адамс та Ерік Бана.

"Назви мене своїм ім'ям"

2017;

За романом: Андре Асіман;

Рейтинг iMDB-7.8;

Rotten Tomatoes – 86% (глядачі).

Нашумілий фільм італійського кінорежисера і сценариста Луки Гуаданьїно, який відкрив світові нову зірку – Тімоті Шаламе. Стрічка отримала безліч нагород та номінацій на престижні премії, в тому числі й "Оскар". Вважають однією з найкращих романтичних екранізацій останніх років.

Події розгортаються в сонячній Італії 1983 року. Сімнадцятирічний Еліо разом зі сім’єю відпочиває на своїй віллі та насолоджується канікулами. Коли до батька із робочим візитом приїздить молодий науковець, між хлопцями поступово зав’язується почуття. Вони захоплюються один одним і тонуть в потоку пристрасті та бажань, однак для кожного з них ці почуття мають інше значення.

Фільм вас точно зачарує атмосферою сонячної Італії та акторською грою Тімоті Шалама, який за роль Еліо отримав свою першу номінацію на "Оскар".

"Щоденник пам'яті"

2004;

За романом: Ніколас Спаркс;

Рейтинг iMDB-7.8;

Rotten Tomatoes – 85% (глядачі).

Одна з найвідоміших романтичних драм 21 ст., заснована на однойменному романі американського автора Ніколаса Спаркса й розповідає історію кохання Ноа та Еллі, які закохуються одне в одного ще в юності. Втім, різне соціальне походження, втручання батьків і Друга світова війна розлучають їх на багато років.

Сюжет стрічки подається через спогади літнього чоловіка, який читає щоденник жінці у будинку для людей похилого віку. Саме фінал зробив цю картину культовою для шанувальників жанру. Увійшов в історію також славнозвісний поцілунок під дощем, який називають одним з найкращих у кіно.

Ходить багато чуток щодо зйомок, на яких головним акторам, Раяну Ґослінгу та Рейчел Мак-Адамс, начебто було важко порозумітися, однак саме ця спільна робота зробила їх справжніми зірками.

"Бруклін"

2015;

За романом: Колм Тойбін;

Рейтинг iMDB-7.5;

Rotten Tomatoes – 87% (глядачі).

Чуттєва романтична драма про перше кохання, пошук себе та складний вибір що може змінити все життя.

Головна героїня переїздить з рідної Ірландії до Нью-Йорка, де закохується у молодого італійця – Тоні. Однак через сім’ю вона змушена повернутися додому, де на неї чекає найскладніший вибір між двома країнами та двома чоловіками.

В основі фільму – однойменний роман ірландського письменника Колма Тойбіна, який отримав численні літературні нагороди. Екранізація "Бруклін", своєю чергою, отримала безліч схвальних відгуків та номінацій на престижні премії, зокрема "Оскар". Окремо цю картину відзначають за режисуру, неповторну атмосферу 1950-х років та глибоко людську історію.

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