Звезды "Властелина колец" выглядят неузнаваемо (фото)

Звезды "Властелина колец", актёры, сыгравшие "хоббитов" — Элайджа Вуд, Шон Остин, Билли Бойд и Доминик Монаган — вместе позировали для свежей фотографии, порадовав поклонников франшизы.

В Instagram кинозвезды показали, как собрались пообедать вместе в ресторане в разгар лета.

Звезды "Властелина колец": как выглядят хоббиты сейчас

"Вся компания здесь", — написал Шон, опубликовав селфи в соцсети.

Поклонники "Властелина колец" очень обрадовались такому воссоединению и начали шутить в комментариях: "Это второй завтрак", "Представьте, что вы хостесс в этом ресторане, и приходят четверо хоббитов", "Разве никто не говорит о том, что у Элайджи до сих пор есть кольцо? Или почему он не стареет?", "То, что вы вчетвером до сих пор общаетесь, — такое очаровательное увлечение. Вот это и есть Братство!"

Звезды "Властелина колец" Фото: Instagram

Позже 57-летний Бойд и 49-летний Монаган также поделились селфи, но на нём они уже позируют только втроём, без Остина.

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Звезды "Властелина колец" Фото: Instagram

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