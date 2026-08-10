RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Зірки "Володаря перснів" виглядають невпізнавано (фото)

актори володаря перснів виглядають невпізнавано
Постер фільму "Володар перснів" | Фото: Відкриті джерела

Зірки "Володаря перснів", актори-"гобіти" Елайджа Вуд, Шон Остін, Біллі Бойд та Домінік Монаган попозували разом для свіжого фото, обрадувавши фанатів франшизи.

В Instagram зірки екрану показали, як зібрались поїсти разом у закладі посеред літа.

Зірки "Володаря перснів": як гобіти виглядають зараз

"Вся компанія тут", — написав Шон, виклавши селфі в соцмережу.

Фанати "Володаря перснів" дуже зраділи такому возз'єднанню та почали жартувати в коментарях: "Це другий сніданок", "Уявіть, що ви хостес у цьому ресторані, і четверо хобітів приходять", "Хіба ніхто не говорить про те, що в Елайджи досі є перстень? Або чому він не старіє?", "Те, що ви вчотирьох досі спілкуєтесь, таке чарівненьке захоплення. Ось це ж Братство!"

Зірки Володаря перснів
Зірки "Володаря перснів"
Фото: Instagram

Згодом 57-річний Бойд і 49-річний Монаган також поділилися селфі, але на ньому вони вже позують лише втрьох, без Остіна.

Відео дня
Зірки Володаря перснів
Зірки "Володаря перснів"
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Понад 500 впливових режисерів, акторів та інших відомих представників кіноіндустрії голосували за найкращі фільми, що вийшли з 1 січня 2000 року.