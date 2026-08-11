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Жена бывшего министра Кулебы поделилась рецептом булочек с авокадо (фото)

рецепт булочек с авокадо
Светлана Павелецкая поделилась рецептом булочек с авокадо | Фото: коллаж Фокус

Светлана Павелецкая, супруга бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поделилась популярным рецептом картофельных булочек с добавлением авокадо. Бизнесвумен призналась, что оригинальный рецепт "без муки" оказался уловкой автора, поэтому для идеального результата ингредиент всё же пришлось добавить.

По словам Павелецкой, которая ранее уже делилась рецептом пирога с абрикосами и карамелью, это один из самых популярных запросов в её личных сообщениях в Instagram. Для приготовления этой выпечки понадобятся следующие ингредиенты:

  • половина спелого авокадо;
  • один отварной картофель;
  • два сырых яйца (желток понадобится для смазывания);
  • сметана или греческий йогурт;
  • щепотка соли, перец и сушеные травы по вкусу;
  • разрыхлитель теста;
  • мука;
  • кунжут или орешки.
простой рецепт булочек с картофелем и авокадо
Жена Кулебы поделилась рецептом булочек с авокадо
Фото: Instagram

Пошаговый процесс приготовления довольно прост:

Сначала нужно перемешать и размять авокадо с отварным картофелем. В полученную массу добавляют соль, перец, сметану (или йогурт), разрыхлитель, кунжут или орешки и муку. После этого сформированные булочки выкладывают на противень, застеленный пергаментом, и смазывают яичным желтком. Выпекать блюдо нужно в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 минут.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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