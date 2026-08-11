Жена бывшего министра Кулебы поделилась рецептом булочек с авокадо (фото)

Светлана Павелецкая, супруга бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поделилась популярным рецептом картофельных булочек с добавлением авокадо. Бизнесвумен призналась, что оригинальный рецепт "без муки" оказался уловкой автора, поэтому для идеального результата ингредиент всё же пришлось добавить.

По словам Павелецкой, которая ранее уже делилась рецептом пирога с абрикосами и карамелью, это один из самых популярных запросов в её личных сообщениях в Instagram. Для приготовления этой выпечки понадобятся следующие ингредиенты:

половина спелого авокадо;

один отварной картофель;

два сырых яйца (желток понадобится для смазывания);

сметана или греческий йогурт;

щепотка соли, перец и сушеные травы по вкусу;

разрыхлитель теста;

мука;

кунжут или орешки.

Жена Кулебы поделилась рецептом булочек с авокадо Фото: Instagram

Пошаговый процесс приготовления довольно прост:

Сначала нужно перемешать и размять авокадо с отварным картофелем. В полученную массу добавляют соль, перец, сметану (или йогурт), разрыхлитель, кунжут или орешки и муку. После этого сформированные булочки выкладывают на противень, застеленный пергаментом, и смазывают яичным желтком. Выпекать блюдо нужно в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 минут.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Обычные кабачки могут по вкусу напоминать киви. Хозяйки массово делятся этим рецептом, ведь повидло получается ароматным, ярким, и мало кто догадывается, из чего оно на самом деле приготовлено.

Известная телеведущая поделилась со своими подписчиками простым рецептом сезонной закуски из кабачков. 46-летняя звезда экрана записала видео с пошаговым приготовлением блюда.

Кроме того, "Фокус" пообщался с кулинарной блогершей Татьяной Рябокиной, у которой почти 100 тысяч подписчиков в TikTok, расспросив её о малоизвестных специях, которые хозяйки незаслуженно игнорируют на украинских кухнях, о секретах хранения и о том, действительно ли с турецкой солью что-то не так.