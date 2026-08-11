Дружина колишнього міністра Кулеби поділилась рецептом булочок з авокадо (фото)

Світлана Павелецька, обраниця колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, поділилася популярним рецептом картопляних булочок із додаванням авокадо. Бізнесвумен зізналася, що оригінальний рецепт "без борошна" виявився хитрістю від автора, тож для ідеального результату інгредієнт усе ж довелося додати.

За словами Павелецької, яка раніше вже розповідала про рецепт пирога з абрикосами та карамеллю, це один із найпопулярніших запитів у її особистих повідомленнях в Instagram. Для приготування цієї випічки знадобляться такі складники:

пів стиглого авокадо;

одна зварена картоплина;

два сирих яйця (жовток знадобиться для змащування);

сметана або грецький йогурт;

дрібка солі, перець та сухі трави за смаком;

розпушувач тіста;

борошно;

кунжут або горішки.

Дружина Кулеби дала рецепт булочок з авокадо Фото: Instagram

Покроковий процес приготування досить простий:

Спочатку потрібно перемішати та розім'яти авокадо зі звареною картоплею. До отриманої маси додають сіль, перець, сметану (або йогурт), розпушувач, кунжут або горішки та борошно. Після цього сформовані булочки викладають на деко, застелене пергаментом, змащують яєчним жовтком. Випікати страву потрібно у розігрітій до 175 градусів духовці протягом 30 хвилин.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Відома телеведуча поділилася зі своїми підписниками простим рецептом сезонної закуски з кабачків. 46-річна зірка екрану записала відео з покроковим приготуванням страви.

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