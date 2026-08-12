"Вы совершали геноцид": лидер группы "Ногу свело!" показал россиянам место массового захоронения в Изюме

Фронтмен группы "Ногу свело!" Максим Покровский записал обращение к гражданам России в Изюме Харьковской области, где находится место массового захоронения мирных жителей. Музыкант заявил, что это место является свидетельством преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Лидер российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, в которой рассказал о месте массового захоронения в Изюме и обратился к гражданам России.

На видео Покровский находится в Изюме и показывает место, где были похоронены мирные жители города. Он подчеркнул, что это место является доказательством того, что происходило в Украине во время российского вторжения.

По словам музыканта, речь идет о массовом захоронении 449 мирных жителей Изюма, которых, как он заявил, убили. Покровский также отметил, что многих погибших перед смертью подвергали пыткам.

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Фронтмен группы "Ногу свело!" упомянул и Бучу, где, по его словам, российские военные также совершали преступления против мирного населения. Он заявил, что после этого они пытались скрыть следы содеянного.

Кроме того, Покровский обратился к россиянам и подчеркнул, что на этом месте находились могилы мирных жителей Изюма. Он также заявил, что именно российские военные или граждане России причастны к произошедшему.

В конце видео Покровский почтил память погибших мирных жителей Изюма и Бучи, пожелав им светлой памяти.

"Россияне, мы находимся в том месте, которое является доказательством геноцида, который вы совершили в Украине. Это Изюм, это место массового захоронения 449 мирных жителей, которых уничтожили, убили. Многих из них перед этим пытали. То же самое делали в Буче. Затем захотели скрыть следы своих преступлений. Россияне, это могилы, точнее говоря, здесь были могилы мирных жителей Изюма. Здесь ваши соотечественники или вы сами совершали геноцид. Светлая память вам, мирные жители Изюма и мирные жители Бучи", – сказал на видео музыкант.

Как сообщало BBC в 2022 году, после освобождения Изюма в Харьковской области в лесу недалеко от города было обнаружено массовое захоронение. Там насчитывалось более 400 могил гражданских лиц и военных, а на некоторых телах были обнаружены следы пыток.

В ходе эксгумации полиция сообщила о 445 могилах, хотя в некоторых из них было похоронено по несколько человек. По словам прокурора Харьковской области Александра Ильенкова, часть людей погибла от рук российских военных, других, возможно, подвергали пыткам, а некоторые стали жертвами авиационных и артиллерийских ударов РФ.

В одной из могил обнаружили около 20 украинских военнослужащих, у некоторых из них руки были связаны. Также сообщалось о погибших с веревками на шее, что могло свидетельствовать о пытках.

Местные жители самостоятельно хоронили людей, которых находили погибшими в городе. Поскольку не всегда удавалось установить их личности, большинство могил обозначили номерами.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

5 августа Макс Покровский, открыто поддерживающий Украину, находился в Киеве во время массированной атаки РФ с применением баллистических ракет и дронов. Музыкант рассказал, что вместе с другими участниками группы "Ногу свело!" сначала оставался в гостиничном номере, а затем спустился в укрытие.

Кроме того, Максим Покровский вместе с Марком Фейгиным обратился к украинцам из центра Киева после ночной атаки РФ. Музыкант заявил, что рад возможности находиться в Украине и поклониться украинской земле и народу.

В целом в 2023 году стало известно, что Минюст РФ внес лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского в список "иностранных агентов". В частности, музыканта обвинили в открытой поддержке Украины, сборе средств для украинцев и негативных высказываниях в адрес россиян. На тот момент музыкант уже несколько лет жил в США, выступал против войны и был обвинен в дискредитации российской армии.