"Ви творили геноцид": лідер "Ногу свело!" показав росіянам місце масового поховання в Ізюмі

Фронтмен гурту "Ногу свело!" Максим Покровський записав звернення до громадян Росії в Ізюмі Харківської області, де розташоване місце масового поховання мирних жителів. Музикант заявив, що це місце є свідченням злочинів, скоєних росіянами в Україні.

Лідер російського гурту "Ногу свело!" Максим Покровський на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відеозапис, на якому розповів про місце масового поховання в Ізюмі та звернувся до громадян Росії.

На відео Покровський перебуває в Ізюмі та показує місце, де були поховані мирні жителі міста. Він наголосив, що це місце є доказом того, що відбувалося в Україні під час російського вторгнення.

За словами музиканта, йдеться про масове поховання 449 мирних жителів Ізюма, яких, як він заявив, убили. Покровський також зазначив, що багатьох загиблих перед смертю катували.

Фронтмен "Ногу свело!" згадав і Бучу, де, за його словами, російські військові також чинили злочини проти мирного населення. Він заявив, що після цього намагалися приховати сліди скоєного.

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Крім того, Покровський звернувся до росіян і наголосив, що на цьому місці перебували могили мирних жителів Ізюма. Він також заявив, що саме російські військові або громадяни Росії причетні до того, що сталося.

Наприкінці відео Покровський вшанував пам'ять загиблих мирних жителів Ізюма та Бучі, побажавши їм світлої пам'яті.

"Росіяни, ми перебуваємо в тому місці, яке є доказом того геноциду, який ви скоїли в Україні. Це Ізюм, це місце масового поховання 449 мирних жителів, яких знищили, вбили. Багатьох із них перед цим катували. Те саме робили в Бучі. Потім захотіли приховати сліди своїх злочинів. Росіяни, це могили, точніше кажучи, тут були могили мирних жителів Ізюма.Тут ваші співвітчизники або ви самі творили геноцид. Світла пам’ять вам, мирні жителі Ізюма і мирні жителі Бучі", – сказав на відео музикант.

Як писало BBC у 2022 році, після звільнення Ізюма Харківської області в лісі поблизу міста виявили масове поховання. Там було понад 400 могил цивільних та військових, а на деяких тілах знайшли ознаки тортур.

Під час ексгумації поліція повідомляла про 445 могил, хоча в частині з них було поховано по кілька людей. За словами прокурора Харківської області Олександра Ільєнкова, частина людей загинула від рук російських військових, інших могли катувати, а деякі стали жертвами авіаційних та артилерійських ударів РФ.

В одній із могил знайшли близько 20 українських військових, деякі з них були зі зв'язаними руками. Також повідомлялося про загиблих із мотузками на шиї, що могло свідчити про катування.

Місцеві жителі самостійно ховали людей, яких знаходили загиблими в місті. Оскільки не завжди вдавалося встановити їхні особи, більшість могил позначили номерами.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

5 серпня Макс Покровський, який відкрито підтримує Україну, перебував у Києві під час масованої атаки РФ балістичними ракетами та дронами. Музикант розповів, що разом з іншими учасниками гурту "Ногу свело!" спочатку залишався в готельному номері, а потім спустився до укриття.

Крім того, Максим Покровський разом із Марком Фейгіним звернувся до українців із центру Києва після нічної атаки РФ. Музикант заявив, що радий можливості перебувати в Україні та вклонитися українській землі й народу.

Загалом у 2023 році стало відомо, що Мін'юст РФ вніс лідера "Ногу свело!" Максима Покровського до списку "іноагентів". Зокрема, співка звинуватили у відкритій підтримці України, зборі коштів для українців та негативних висловлюваннях про росіян. На той момент музикант уже кілька років жив у США, виступав проти війни та мав звинувачення у дискредитації російської армії.