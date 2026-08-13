Раскрыт секрет брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)

По окончании летних каникул принц и принцесса Уэльские вновь сосредоточат внимание на своей работе и основных проектах — особенно важной проблеме для Уильяма.

Как родители троих маленьких детей принц Уильям и Кейт Миддлтон глубоко заботятся о будущем планеты – об этом Уильям подчеркнул на прошлой неделе, когда опубликовал трогательное обращение после разрушительных лесных пожаров, бушевавших в некоторых частях Европы. Об этом пишет The Mirror.

Секрет брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Будущий король Великобритании заявил, что пожары являются "суровым напоминанием" об опасностях, связанных с изменением климата, поскольку рекордные температуры привели к хаосу во всём регионе.

Уильям уже давно выражает свою озабоченность состоянием окружающей среды и, благодаря своей новаторской инициативе Earthshot, стремится найти решения. Его жена, с которой они женаты уже 15 лет, столь же преданна этому делу и собирается присоединиться к мужу в Индии на церемонии вручения премии Earthshot в ноябре 2026 года.

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"Секрет брака принца и принцессы Уэльских заключается в том, что они поддерживают друг друга, выполняя свои роли как работающие члены королевской семьи и родители троих маленьких детей", — заявил эксперт по королевской семье Рассел Майерс.

Всё, что делают Кейт и Уильям, они делают вместе, в частности, Кэтрин вдохновила Уильяма на учреждение премии Earthshot Prize, хотя принц сомневался, что она станет такой успешной, какой она является сейчас.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В прошлом месяце, когда температура поднялась по всей Европе, и тысячи людей были вынуждены бежать из охваченных пожарами районов континента, Уильям опубликовал личное сообщение в X: "Наши мысли со всеми, кто пострадал от разрушительных лесных пожаров во Франции, Испании и Великобритании. Мы глубоко благодарны пожарным, аварийно-спасательным службам и волонтерам, которые неустанно работают в чрезвычайно сложных условиях".

Одна миссия

Бывшая корреспондентка BBC по вопросам королевской семьи Дженни Бонд заявила, что, хотя Уильям более известен своей деятельностью в области защиты окружающей среды, и он, и Кейт одинаково относятся к этой миссии.

"Они полностью разделяют свою любовь к природе и веру в климатический кризис, с которым сталкивается мир. Дело не только в том, что она считает нужным поддерживать своего мужа. Природный мир, свежий воздух, которым мы надеемся продолжать дышать, и хрупкий баланс сохранения нашей планеты так же важны для Кэтрин, как и для Уильяма. И это одна из многих причин, почему они составляют такую замечательную команду", — считает эксперт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Wireimage

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она вошла в состав королевской семьи.

Сотрудник британской радиостанции объявил о "смерти" короля, а затем сбежал с работы.

Кроме того, Чарльз III поссорился с принцем Уильямом из-за разного взгляда на ситуацию с принцем Гарри.