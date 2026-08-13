Розкрито секрет шлюбу Кейт Міддлтон та принца Вільяма (фото)

Після закінчення літніх канікул принц і принцеса Уельські знову звернуть увагу на свою роботу та основні проєкти — з однією проблемою, особливо важливою для Вільяма.

Як батьки трьох маленьких дітей принц Вільям і Кейт Міддлтон глибоко піклуються про майбутнє планети – це те, що Вільям підкреслив минулого тижня, коли опублікував зворушливе послання після руйнівних лісових пожеж, що вирували в деяких частинах Європи. Про це пише The Mirror.

Секрет шлюбу принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Майбутній король Британії сказав, що пожежі є "суворим нагадуванням" про небезпеки, що виникають через зміну клімату, оскільки рекордні температури спричинили хаос у всьому регіоні.

Вільям давно висловлює свою стурбованість станом навколишнього середовища та завдяки своїй новаторській ініціативі Earthshot прагне знайти рішення. Його дружина, з якою вони одружені 15 років, так само віддана цій справі і збирається приєднатися до свого чоловіка в Індії на церемонії вручення премії Earthshot у листопаді 2026 року.

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"Секрет шлюбу принца та принцеси Уельських полягає у підтримці одне одного протягом їхніх ролей як працюючих членів королівської родини та батьків трьох маленьких дітей", — заявив королівський експерт Рассел Маєрс.

Усе, що Кейт та Вільям роблять, відбувається в тандемі, зокрема те, що Кетрін надихала Вільяма запустити премію Earthshot Prize, коли принц сумнівався, що вона стане такою успішною, якою вона є зараз.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Минулого місяця, коли температура зросла по всій Європі, і тисячі людей були змушені тікати з охоплених пожежами районів континенту, Вільям опублікував особисте повідомлення в X: "Наші думки з усіма, хто постраждав від руйнівних лісових пожеж у Франції, Іспанії та Великій Британії. Ми глибоко вдячні пожежникам, аварійно-рятувальним службам та волонтерам, які невпинно працюють у надзвичайно складних умовах".

Одна місія

Колишня кореспондентка BBC з питань королівської родини Дженні Бонд сказала, що хоча Вільям більш відомий своєю роботою, присвяченою екологічним проблемам, і він, і Кейт однаково ставляться до цієї місії.

"Вони повністю поділяють свою любов до природи та віру в кліматичну кризу, з якою стикається світ. Річ не лише в тому, що вона вважає за потрібне підтримувати свого чоловіка. Природний світ, свіже повітря, яким ми сподіваємося продовжувати дихати, та делікатний баланс збереження нашої планети є такими ж важливими для Кетрін, як і для Вільяма. І це одна з багатьох причин, чому вони є такою чудовою командою", — вважає експертка.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Wireimage

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.

Співробітник британської радіостанції оголосив про "смерть" короля, а тоді втік з роботи.

Крім того, Чарльз ІІІ посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі.