"Было поздно": известная блогерша попала под обстрел в Одессе (фото)

Украинская блогерша по имени Алена (Marmazka) пострадала вместе с мужем и сыном во время "прилета" на одесский "Эпицентр" 16 августа.

Звезда социальных сетей призналась, что сожалеет о том, что они не обратили внимания на воздушную тревогу. Когда семья пыталась покинуть магазин, ракета упала рядом с отделом, в котором они находились.

Блогерша Marmazka пострадала в результате обстрела

"Мы в больнице, но все обстоит лучше, чем казалось", — сказала Алена.

По словам блогерши, они с семьей находились рядом с эпицентром взрыва.

"Я ненавижу себя за то, что мы не вышли сразу, а подвергали себя, а главное — своего ребенка опасности. Когда по громкой связи объявили, чтобы все быстро выходили, мы побежали, но было уже поздно", — добавила женщина.

Позже Мармазка снова вышла на связь и сказала, что уже немного успокоилась. Ее мужу извлекли осколки, заклеили рану и наложили повязку. У сына рана на ноге, а у самой блогерши "все нормально".

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Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Одессе Фото: Instagram

Мужчина Marmazka пострадал больше всех Фото: Instagram

"Мы просто втроем бежали. Все обрушилось на него (мужа, — прим. ред.). Ну, он чувствует себя нормально. Уже все в порядке. Слава Богу, что живы. Была тревога, и никто не расходился. Все сидели и ели", — рассказала Marmazka.

Они увидели, что в центре летают "шахеды", а это было далеко от них. Семья как раз в это время находилась в детском отделе, когда по громкой связи всех посетителей попросили срочно покинуть здание.

"Мы начали выходить. И раздался взрыв. Мне кажется, не один. И просто обрушился потолок", — вспоминает блогерша.

Marmazka вышла на связь Фото: Instagram

В частности, Marmazka поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Россияне атаковали одесский "Эпицентр" посреди дня.

В Одессе демонтировали "саркофаг" из мешков с песком, которые с начала полномасштабного вторжения защищали памятник Дюку Ришелье от обстрелов.

Кроме того, в ночь на 16 августа россияне обстреляли книжный рынок "Петровка" в Киеве. Пострадавшие издательства начали выходить на связь.