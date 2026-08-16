"Було пізно": відома блогерка потрапила під обстріл в Одесі (фото)

Українська блогерка на імʼя Альона (Marmazka) постраждала разом із чоловіком та сином під час "прильоту" по одеському "Епіцентру" 16 серпня.

Зірка соцмереж зізналася, що шкодує, що вони знехтували повітряною тривогою. Коли родина намагалася покинути магазин, приліт стався поруч з відділом, де вони перебували.

Блогерка Marmazka постраждала від обстрілу

"Ми в лікарні, але все краще, ніж здавалося", — сказала Альона.

За словами блогерки, вони з родиною були біля епіцентру вибуху.

"Я ненавиджу себе за те, що ми не вийшли відразу, а наражали себе, а головне свою дитину на небезпеку. Коли по гучномовцю оголосили всім швидко виходити, ми побігли, але було пізно", — додала жінка.

Згодом Marmazka знову вийшла на звʼязок та сказала, що вже трохи заспокоїлась. Її чоловіку подіставали уламки, позаклеювали, забинтували. У сина на нозі рана, а в самої блогерки "все нормально".

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Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Одесі Фото: Instagram

Чоловік Marmazka постраждав найбільше Фото: Instagram

"Ми просто втрьох всі бігли. Все впало на нього (чоловіка, — Ред.). ну він нормально себе почуває. Вже все добре. Слава Богу, що живі. Тривога була і ніхто не розходився. Всі сиділи їли", — розповіла Marmazka.

Вони подивилися, що в центрі літають "шахеди", а це від них було далеко. Родина якраз в той час була в дитячому відділі, коли по гучномовцю всіх відвідувачів попросили терміново покинути будівлю.

"Ми почали виходити. І вибух був. Мені здається, що не один. І просто посипалася стеля", — пригадує блогерка.

Marmazka вийшла на звʼязок Фото: Instagram

Зокрема, Marmazka подякувала всім небайдужим людям за допомогу.

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Крім того, у ніч на 16 серпня росіяни обстріляли книжковий ринок у Києві "Петрівка". Видавництва, які постраждали, почали виходити на звʼязок.