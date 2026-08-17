Такого никто не ожидал: Вакарчук вышел к зрителям на спектакле "Маруся Чурай"

В Ивано-Франковском театре состоялся спектакль "Маруся Чурай" по поэме Лины Костенко, музыку к которому написал Святослав Вакарчук. Во время спектакля лидер группы "Океан Эльзы" неожиданно появился на сцене.

Обычный вечерний спектакль "Маруся Чурай" в Ивано-Франковском драматическом театре превратился в незабываемое событие. Никто из присутствующих в зале не догадывался, что автор музыки Святослав Вакарчук решит лично выйти на сцену.

В разгар спектакля музыкант присоединился к труппе театра прямо на сцене и вживую исполнил песню "Маруся Чурай" — ту самую, которая звучит лейтмотивом всей постановки. Для большинства зрителей это стало настоящим сюрпризом.

О спектакле "Маруся Чурай"

Премьера спектакля "Маруся Чурай" — драмы-песни по одноименному роману в стихах Лины Костенко — состоялась на сцене Ивано-Франковского драматического театра 4 апреля этого года. Постановку осуществил народный артист Украины Ростислав Держипильский, а музыку к ней впервые в своей карьере написал Святослав Вакарчук.

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Главную роль Маруси исполняет Мария Стопник, а её возлюбленного Гриця Бобренко играет Олег Панас. Среди других актеров спектакля — Надежда Левченко, Ольга Комановская, Алексей Гнатковский, Иван Блиндар, Роман Луцкий, Владислав Демидюк и другие.

Особое место в постановке занимает Наталья Половинка: она не только отвечала за работу с голосами, но и сама выходит на сцену в роли матери Маруси, а также курирует песенную часть спектакля.

Театр официально определяет жанр спектакля как "драма-песня", а его продолжительность составляет примерно 2 часа 30 минут.

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