Такого ніхто не чекав: Вакарчук вийшов до глядачів на виставі "Маруся Чурай"

В Івано-Франківському театрі відбулася вистава "Маруся Чурай" за поемою Ліни Костенко, музику до якої написав Святослав Вакарчук. Під час показу лідер гурту "Океан Ельзи" несподівано з'явився на сцені.

Звичний вечірній показ вистави "Маруся Чурай" в Івано-Франківському драмтеатрі перетворився на непересічну подію. Ніхто із присутніх у залі не здогадувався, що автор музики Святослав Вакарчук вирішить особисто вийти на сцену.

У розпал вистави музикант приєднався до трупи театру просто на сцені й наживо виконав пісню "Маруся Чурай" – ту саму, що звучить лейтмотивом усієї постановки. Для більшості глядачів це стало справжнім сюрпризом.

Про виставу "Маруся Чурай"

Прем'єра вистави "Маруся Чурай" – драми-пісні за однойменним романом у віршах Ліни Костенко – відбулася на сцені Івано-Франківського драмтеатру цьогоріч 4 квітня. Постановку втілив народний артист України Ростислав Держипільський, а музику до неї вперше у своїй кар'єрі написав Святослав Вакарчук.

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Головну роль Марусі виконує Марія Стопник, а її кохання Гриця Бобренка грає Олег Панас. Серед інших акторів вистави – Надія Левченко, Ольга Комановська, Олексій Гнатковський, Іван Бліндар, Роман Луцький, Владислав Демидюк та інші.

Окрему нішу в постановці посідає Наталія Половинка: вона не лише відповідала за роботу з голосами, а й сама виходить на сцену в ролі матері Марусі, а також курує пісенну частину вистави.

Жанр вистави театр офіційно визначає як "драма-пісня", а її тривалість становить приблизно 2 години 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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