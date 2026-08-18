На месте смерти бывшей невесты Кличко обнаружили находку: что известно после вскрытия Панеттьери (фото)
Офис коронера округа Гринвилл обнародовал первые результаты вскрытия тела бывшей невесты Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, не обнаружив никаких признаков травм или насильственных действий. Окончательные обстоятельства и официальная причина трагедии будут обнародованы только после завершения дополнительных экспертиз и дальнейшего расследования.
Согласно официальному заявлению коронера, на данный момент причина смерти Гайден остается неустановленной до получения результатов всех необходимых анализов, пишет Extra TV.
В то же время издание TMZ сообщает о важных деталях с места происшествия. В квартире актрисы на матрасе обнаружили "Наркан" — препарат для экстренной блокировки действия опиоидов при передозировке, хотя факт его использования именно Панеттьери пока не подтвержден.
Кроме того, на вызов прибыли две машины скорой помощи, что может свидетельствовать о необходимости оказания помощи двум людям, а диспетчеры зафиксировали сообщения о передозировке, остановке сердца и проведении сердечно-легочной реанимации.
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Стали известны первые подробности смерти Хайден Панеттьери. Полиция города Гринвилл (Южная Каролина) сообщила, что правоохранители и медики прибыли по вызову о женщине, потерявшей сознание, около 13:50 в воскресенье, где и констатировали смерть Панеттьери.
- Три года назад скончался брат актрисы, которому было 28 лет. Семья Панеттьери сообщила, что причиной смерти Янсена стала кардиомегалия (увеличенное сердце), приведшая к острой аортальной недостаточности. Смерть наступила внезапно и не была связана с насилием или посторонним вмешательством.
Кроме того, Фокус рассказывал о том, что известно о бывшей невесте Владимира Кличко и их дочери.