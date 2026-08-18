На місці смерті екснареченої Кличка виявили знахідку: що відомо після розтину Панеттьєрі (фото)

Офіс коронера округу Грінвілл оголосив перші результати розтину колишньої нареченої Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі, не виявивши жодних ознак травм чи насильницьких дій. Остаточні обставини та офіційну причину трагедії оприлюднять лише після завершення додаткових експертиз і подальшого розслідування.

За офіційною заявою коронера, наразі смерть Гайден залишається невстановленою до отримання результатів усіх необхідних аналізів, пише Extra TV.

Водночас видання TMZ повідомляє про суттєві деталі з місця події. У квартирі акторки на матраці знайшли "Наркан" — препарат для екстреного блокування дії опіоїдів при передозуванні, хоча факт його використання саме Панеттьєрі поки не підтверджений.

Гайден Панеттьєрі мала стосунки з Володимиром Кличком Фото: з відкритих джерел

Крім того, на виклик прибули дві карети швидкої допомоги, що може вказувати на потребу в порятунку двох осіб, а диспетчери зафіксували сигнали про передозування, зупинку серця та проведення серцево-легеневої реанімації.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Розкрито перші деталі смерті Гайден Панеттьєрі. Поліція міста Ґрінвілл (Південна Кароліна) повідомила, що правоохоронці та медики прибули на виклик про непритомну жінку близько 13:50 у неділю, де й констатували смерть Панеттьєрі.

Три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років. Родина Панеттьєрі повідомила, що причиною смерті Янсена стала кардіомегалія (збільшене серце), яка призвела до гострої аортальної недостатності. Смерть була раптовою та не пов'язаною з насильством чи стороннім втручанням.

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Володимира Кличка та їхню дочку.