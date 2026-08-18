"Не очень хорошо получается": Юрий Горбунов высказался об Осадчей в кино

20 августа в украинских кинотеатрах стартует романтическая комедия "Поезд „Червона рута“ — фильм, приуроченный к 35-летию независимости Украины и 55-летию одноименной песни Владимира Ивасюка.

Накануне премьеры режиссёр и продюсер Юрий Горбунов рассказал Фокусу о закулисье съёмок и объяснил, почему в его фильмографии практически нет ролей для его жены, телеведущей Екатерины Осадчей.

По словам Горбунова, роль жены в новом фильме носит символический характер — она появляется на экране лишь на короткое время, и режиссёр не стал раскрывать подробности этого эпизода, предложив зрителям самостоятельно увидеть всё в кино.

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Объясняя, почему Осадчая редко снимается в его работах, Горбунов отверг версию о принципиальном нежелании смешивать семейное и рабочее. Причина, по его словам, гораздо прозаичнее: "Просто Катя не актриса, и она не очень хочет заниматься тем, что у неё не очень хорошо получается, вот и всё".

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Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым Фото: kosadcha

Еще одна известная участница проекта — певица Ирина Билык, с которой Горбунов связан не только творчески, но и лично: они крестные и поддерживают дружеские отношения уже 33 года.

На слухи о якобы непростом характере певицы режиссёр отреагировал с юмором, отметив, что, возможно, с кем-то она и бывает требовательной, но подробности её роли тоже оставил в секрете до премьеры.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали восемь лет совместной жизни в браке — супруги поделились подробностями о том, как прошла их свадьба, в частности, вспомнили о курьезном моменте во время регистрации, а также обнародовали архивные фотографии.

Кроме того, ведущая призналась, что уже давно не боится взрывов. Как рассказала Осадчая, во время воздушных тревог она не спускается в укрытие, а вместо этого спокойно остается в постели, прислушиваясь к звукам "прилетов".

Ранее мы также публиковали совместное фото трёх сыновей Кати Осадчей, сделанное по случаю особой для семьи даты.