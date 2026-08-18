"Не дуже вдається": Юрій Горбунов висловився про Осадчу в кіно

20 серпня в українських кінотеатрах стартує романтична комедія "Потяг "Червона рута" – стрічка, приурочена до 35-річчя Незалежності України та 55-річчя однойменної пісні Володимира Івасюка.

Напередодні прем'єри режисер і продюсер Юрій Горбунов розповів Фокусу про закулісся зйомок і пояснив, чому в його фільмографії практично немає ролей для дружини, телеведучої Катерини Осадчої.

За словами Горбунова, роль дружини у новій картині символічна – вона з'являється на екрані лише на короткий проміжок часу, і деталі цього епізоду режисер розкривати не став, запросивши глядачів самостійно все побачити в кіно.

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Пояснюючи, чому Осадча рідко знімається в його роботах, Горбунов відкинув версію про принципове небажання змішувати родинне і робоче. Причина, за його словами, набагато прозаїчніша: "Просто Катя не актриса, і вона не дуже хоче робити те, що їй не дуже вдається, тому так".

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Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим Фото: kosadcha

Ще одна відома учасниця проєкту – співачка Ірина Білик, з якою Горбунов пов'язаний не лише творчо, а й особисто: вони куми і підтримують дружні стосунки вже 33 роки.

На чутки про начебто непростий характер співачки режисер відреагував із гумором, зауваживши, що, можливо, з кимось вона й буває вимогливою, але подробиці її ролі теж залишив інтригою до прем'єри.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували вісім років спільного життя у шлюбі – подружжя поділилося подробицями про те, як пройшло їхнє весілля, зокрема згадало про курйозний момент під час розпису, а також оприлюднило архівні фотознімки.

Крім того, ведуча зізнавалася, що вже давно не боїться вибухів. Як розповіла Осадча, під час повітряних тривог вона не спускається в укриття, а натомість спокійно лишається в ліжку, дослухаючись до звуків "прильотів".

Раніше ми також публікували спільне фото трьох синів Каті Осадчої, яке було зроблено з нагоди особливої для родини дати.