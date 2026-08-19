Могилевская рассказала о подруге, пострадавшей от войны: "Строила годами" (фото)

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том, как россияне уничтожили бизнес её подруги Аллы Гинак.

15 августа ударные дроны ВС РФ нанесли удар по украинской фабрике "Белста" в Одесской области, которая работала два десятилетия. Артистка рассказала об основательнице бренда и призвала поддержать её.

Могилевская рассказала о бизнесе своей подруги

"Ракета попала в фабрику моей подруги. Уютная домашняя обувь. Это место, которое она строила годами. С любовью, с верой в Украину", — написала Могилевская.

Звезда призвала поддержать Аллу Гинак в этот трудный период.

"Я знаю свою подругу, она не сдастся. И я прошу вас: если вы когда-то смотрели на её обувь и думали: "потом", то сейчас — самое время. Каждая покупка — это возможность восстановить, это поддержка украинского производства, людей, которые, несмотря на войну, продолжают работать, воплощать в жизнь дело своей мечты и давать работу другим. Давайте поддержим её. Каждый заказ сегодня — это шаг к восстановлению", — подчеркнула Наталья.

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Наталья Могилевская с подругой Фото: Instagram

В частности, певица показала фото с Аллой и кадры с фабрики.

Фабрика, которую уничтожили россияне Фото: Instagram

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