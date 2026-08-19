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Могилевська розповіла про подругу, яка постраждала від війни: "Будувала роками" (фото)

Наталія Могилевська розповіла про жахливу ситуацію з подругою
Наталія Могилевська | Фото: Instagram

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про знищенни росіянами бізнесу її подруги Алли Гінак.

15 серпня ударні дрони ЗС РФ влучила в українську фабрику "Белста" на Одещині, яка працювала два десятиліття. Артистка розповіла про засновницю бренду і закликала підтримати її.

Могилевська розповіла про бізнес подруги

"Ракета влучила у фабрику моєї подруги. Затишне домашнє взуття. Це місце, яке вона будувала роками. З любов’ю, з вірою в Україну", — написала Могилевська.

Зірка закликала підтримати Аллу Гінак у важкий період.

"Я знаю свою подругу, вона не здасться. І я прошу вас, якщо ви колись дивилися на її взуття й думали, "потім", то зараз — саме час. Кожна покупка — це можливість відбудувати, це підтримка українського виробництва, людей, які попри війну продовжують працювати, родити справу своєї мрії і давати роботу іншим. Давайте підтримаємо її. Кожне замовлення сьогодні — це крок до відновлення", — наголосила Наталія.

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Наталія Могилевська
Наталія Могилевська з подругою
Фото: Instagram

Зокрема, співачка показала фото з Аллою та кадри фабрики.

фабрика взуття
Фабрика, яку знищили росіяни
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська блогерка на імʼя Альона (Marmazka) постраждала разом із чоловіком та сином під час "прильоту" по одеському "Епіцентру" 16 серпня.