Горбунов показал сына от Осадчей: мальчику исполнилось 5 лет (фото)

Украинский телеведущий, актёр и продюсер Юрий Горбунов показал своего младшего сына Данила в его особенный день.

19 августа мальчику исполнилось 5 лет. По этому случаю его знаменитый папа обратился к имениннику.

Юрий Горбунов показал сына

"С Днём рождения, наш милый принц! Сегодня Даниилу уже целых 5 лет! Расти, сынок, здоровым и счастливым, в мирной и богатой стране, к радости твоего папы и мамы! Очень тебя любим!" — написал шоумен.

В частности, Юрий показал, как его жена Катя Осадчая держит на руках совсем крошечного Данилу.

Катя Осадчая с сыном Фото: Instagram

Юрий Горбунов с сыном Фото: Instagram

Кроме того, продюсер поделился снимками, на которых можно увидеть уже подросшего мальчика и его старшего брата Ивана.

Юрий Горбунов с сыновьями Фото: Instagram

Сыновья Юрия Горбунова и Кати Осадчей Фото: Instagram

Дети Горбунова и Осадчей

Помимо Даниила, Горбунов и Осадчая воспитывают девятилетнего сына Ивана. Супруги поженились в 2017 году. Своего первенца звездные родители долгое время не показывали публике.

Відео дня

А у Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Юноша сейчас учится в США и время от времени видится с мамой и своими младшими братьями.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юрий Горбунов объяснил, почему Катя Осадчая редко снимается в его работах.

Супруги отпраздновали восемь лет совместной жизни в браке, поделившись подробностями о том, как прошла их свадьба.

Кроме того, Осадчая заявила, что "парни должны воевать", а украинцы напомнили, где находится её старший сын.