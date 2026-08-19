Горбунов показал сына от Осадчей: мальчику исполнилось 5 лет (фото)
Украинский телеведущий, актёр и продюсер Юрий Горбунов показал своего младшего сына Данила в его особенный день.
19 августа мальчику исполнилось 5 лет. По этому случаю его знаменитый папа обратился к имениннику.
Юрий Горбунов показал сына
"С Днём рождения, наш милый принц! Сегодня Даниилу уже целых 5 лет! Расти, сынок, здоровым и счастливым, в мирной и богатой стране, к радости твоего папы и мамы! Очень тебя любим!" — написал шоумен.
В частности, Юрий показал, как его жена Катя Осадчая держит на руках совсем крошечного Данилу.
Кроме того, продюсер поделился снимками, на которых можно увидеть уже подросшего мальчика и его старшего брата Ивана.
Дети Горбунова и Осадчей
Помимо Даниила, Горбунов и Осадчая воспитывают девятилетнего сына Ивана. Супруги поженились в 2017 году. Своего первенца звездные родители долгое время не показывали публике.
А у Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Юноша сейчас учится в США и время от времени видится с мамой и своими младшими братьями.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Юрий Горбунов объяснил, почему Катя Осадчая редко снимается в его работах.
- Супруги отпраздновали восемь лет совместной жизни в браке, поделившись подробностями о том, как прошла их свадьба.
Кроме того, Осадчая заявила, что "парни должны воевать", а украинцы напомнили, где находится её старший сын.