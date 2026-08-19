UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Горбунов показал сына от Осадчей: мальчику исполнилось 5 лет (фото)

Горбунов показал младшего сына
Юрий Горбунов с сыновьями | Фото: Instagram

Украинский телеведущий, актёр и продюсер Юрий Горбунов показал своего младшего сына Данила в его особенный день.

19 августа мальчику исполнилось 5 лет. По этому случаю его знаменитый папа обратился к имениннику.

Юрий Горбунов показал сына

"С Днём рождения, наш милый принц! Сегодня Даниилу уже целых 5 лет! Расти, сынок, здоровым и счастливым, в мирной и богатой стране, к радости твоего папы и мамы! Очень тебя любим!" — написал шоумен.

В частности, Юрий показал, как его жена Катя Осадчая держит на руках совсем крошечного Данилу.

Катя Осадчая с сыном
Катя Осадчая с сыном
Фото: Instagram
Юрий Горбунов с сыном
Юрий Горбунов с сыном
Фото: Instagram

Кроме того, продюсер поделился снимками, на которых можно увидеть уже подросшего мальчика и его старшего брата Ивана.

Юрий Горбунов с сыновьями
Юрий Горбунов с сыновьями
Фото: Instagram
Сыновья Юрия Горбунова и Кати Осадчей
Сыновья Юрия Горбунова и Кати Осадчей
Фото: Instagram

Дети Горбунова и Осадчей

Помимо Даниила, Горбунов и Осадчая воспитывают девятилетнего сына Ивана. Супруги поженились в 2017 году. Своего первенца звездные родители долгое время не показывали публике.

Відео дня

А у Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Юноша сейчас учится в США и время от времени видится с мамой и своими младшими братьями.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Осадчая заявила, что "парни должны воевать", а украинцы напомнили, где находится её старший сын.