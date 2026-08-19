Горбунов показав сина від Осадчої: хлопчику виповнилося 5 років (фото)

Український ведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов показав меншого сина Данила в його особливий день.

Хлопчику 19 серпня виповнилося 5 років. З нагоди цього його зірковий тато звернувся до іменинника.

Юрій Горбунов показав сина

"З Днем народження, наш солодкий принц! Сьогодні Данилові вже цілих 5 рочків! Рости сину здоровим, щасливим, в мирній і багатій країні, на радість твоїм таткові і мамі! Дуже тебе любимо!" — написав шоумен.

Зокрема, Юрій показав, як його дружина Катя Осадча тримає зовсім крихітного Данила на руках.

Катя Осадча із сином Фото: Instagram

Юрій Горбунов із сином Фото: Instagram

Також продюсер поділився кадрами, на яких можна помітити вже підрослого хлопчика та його старшого братика Івана.

Юрій Горбунов із синами Фото: Instagram

Сини Юрія Горбунова та Каті Осадчої Фото: Instagram

Діти Горбунова та Осадчої

Окрім Данила, Горбунов та Осадча виховують девʼятирічного сина Івана. Подружжя уклало шлюб у 2017 році. Первістка зіркові батьки тривалий час не показували публіці.

Відео дня

А в Осадчої також є син Ілля від першого шлюбу. Юнак наразі навчається у США та час від часу бачиться з мамою та своїми маленькими братиками.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юрій Горбунов пояснив, чому Катя Осадча рідко знімається в його роботах.

Подружжя відсвяткувало вісім років спільного життя у шлюбі, поділившись подробицями про те, як пройшло їхнє весілля.

Крім того, Осадча заявила, що "хлопці мають воювати", а українці нагадали, де її старший син.