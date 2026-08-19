Горбунов показав сина від Осадчої: хлопчику виповнилося 5 років (фото)
Український ведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов показав меншого сина Данила в його особливий день.
Хлопчику 19 серпня виповнилося 5 років. З нагоди цього його зірковий тато звернувся до іменинника.
Юрій Горбунов показав сина
"З Днем народження, наш солодкий принц! Сьогодні Данилові вже цілих 5 рочків! Рости сину здоровим, щасливим, в мирній і багатій країні, на радість твоїм таткові і мамі! Дуже тебе любимо!" — написав шоумен.
Зокрема, Юрій показав, як його дружина Катя Осадча тримає зовсім крихітного Данила на руках.
Також продюсер поділився кадрами, на яких можна помітити вже підрослого хлопчика та його старшого братика Івана.
Діти Горбунова та Осадчої
Окрім Данила, Горбунов та Осадча виховують девʼятирічного сина Івана. Подружжя уклало шлюб у 2017 році. Первістка зіркові батьки тривалий час не показували публіці.
А в Осадчої також є син Ілля від першого шлюбу. Юнак наразі навчається у США та час від часу бачиться з мамою та своїми маленькими братиками.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Юрій Горбунов пояснив, чому Катя Осадча рідко знімається в його роботах.
- Подружжя відсвяткувало вісім років спільного життя у шлюбі, поділившись подробицями про те, як пройшло їхнє весілля.
Крім того, Осадча заявила, що "хлопці мають воювати", а українці нагадали, де її старший син.