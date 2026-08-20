Парень был рядом: стали известны подробности смерти бывшей Кличко Панеттьери (фото)

Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) присоединилось к расследованию обстоятельств смерти известной актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери. 36-летняя звезда сериалов "Герои", "Нэшвилл" и франшизы "Крик" скончалась 16 августа в апартаментах в городе Гринвилл, штат Южная Каролина.

По данным коронера округа Гринвилл, точная причина и характер смерти Хайден Панеттьери в настоящее время устанавливаются, хотя видимых признаков травм обнаружено не было. В то же время при поступлении вызова в службу 911 сотрудники обсуждали вероятность "передозировки" и "остановки сердца". Согласно полицейскому отчету, в момент констатации смерти в квартире находились ее бойфренд Брайан Хикерсон и его брат.

Хайден Панеттьери с Владимиром Кличко Фото: из открытых источников

Панеттьери ранее откровенно рассказывала о своей борьбе с алкогольной и опиоидной зависимостью, в частности в мемуарах "Это я: Расплата", которые вышли в начале 2026 года.

Агенты DEA будут оказывать содействие местной полиции и офису коронера в расследовании. Это не первый случай привлечения федерального агентства к громким делам в Голливуде: подобное совместное расследование в 2023 году после смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри от передозировки кетамина привело к аресту и осуждению пяти человек, среди которых были врачи и поставщики наркотиков.

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Напомним, что Фокус ранее писал, что:

По словам инсайдера, Хайден Панеттьери страдала от "действительно серьезных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.

Актриса перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.

Кроме того, три года назад ушел из жизни брат Гайден, которому было 28 лет.