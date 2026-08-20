Бойфренд був поруч: спливли нові деталі смерті колишньої Кличка Панеттьєрі (фото)

Американське Управління з боротьби з наркотиками (DEA) приєдналося до розслідування обставин смерті відомої акторки та колишньої нареченої Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі. 36-річна зірка серіалів "Герої", "Нешвілл" та франшизи "Крик" померла 16 серпня в апартаментах у місті Грінвілл, штат Південна Кароліна.

За даними коронера округу Грінвілл, точна причина та характер смерті Гайден Панеттьєрі наразі встановлюються, хоча видимих ознак травм виявлено не було. Водночас під час виклику на службу 911 посадовці обговорювали ймовірне "передозування" та "зупинку серця". Згідно з поліцейським звітом, у момент констатації смерті в помешканні перебували її бойфренд Браян Гікерсон та його брат.

Гайден Панеттьєрі з Володимиром Кличком Фото: з відкритих джерел

Панеттьєрі раніше відверто розповідала про свою боротьбу з алкогольною та опіоїдною залежністю, зокрема у мемуарах "Це я: Розплата", які вийшли на початку 2026 року.

Агенти DEA допомагатимуть місцевій поліції та офісу коронера у розслідуванні. Це не перший випадок залучення федерального агентства до гучних справ у Голлівуді: подібне спільне розслідування у 2023 році після смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі від кетаміну призвело до арешту та засудження п'яти осіб, серед яких були лікарі та постачальники наркотиків.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За словами інсайдера, Гайден Панеттьєрі страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.

Акторка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.