Стало відомо, що Кличко пообіцяв своїй колишній незадовго до її смерті
Американська акторка Гайден Панеттьєрі незадовго до своєї смерті розповіла, що вони зі своїм колишнім нареченим українським боксером Володимиром Кличком дали одне одному обіцянку.
Пара мала спільну доньку Каю-Євдокію, яку виховували разом. Про це повідомляє GiveMeSport.
Після перших стосунків у 2009 році Панеттьєрі та Кличко розлучилися у травні 2011 року через стосунки на відстані. Однак пара відновила свій союз у 2013 році, а лише через шість місяців після возз'єднання оголосила про заручини в жовтні того ж року.
Всього через 14 місяців Панеттьєрі народила доньку. Пара насолоджувалася спільним життям з Каєю-Євдокією чотири роки, перш ніж знову розлучилася у 2018 році. У процесі Панеттьєрі відмовилася від повної опіки над дитиною, заявивши, що це рішення пов'язане з її боротьбою із залежністю від психоактивних речовин та післяпологовою депресією.
Водночас колишня Кличка брала активну участь у вихованні дитини. Вона розповідає, що часто спілкувалася з донькою, та дуже радіє тому факту, якою жінкою стає Кая-Євдокія.
За інформацією GiveMeSport, нещодавно Панеттьєрі та Кличко домовилися ніколи не говорити Каї-Євдокії нічого негативного одне про одного.
17 серпня стало відомо, що у США на 37-му році життя померла відома американська акторка Гайден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- За словами інсайдера, Гайден Панеттьєрі страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.
- Акторка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.
Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.