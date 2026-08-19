Стало известно, что Кличко пообещал своей бывшей незадолго до ее смерти

Американская актриса Хайден Панеттьери незадолго до своей смерти рассказала, что они с бывшим женихом, украинским боксёром Владимиром Кличко, дали друг другу обещание.

У пары была общая дочь Кая-Евдокия, которую они воспитывали вместе. Об этом сообщает GiveMeSport.

После начала отношений в 2009 году Панеттьери и Кличко расстались в мае 2011 года из-за отношений на расстоянии. Однако пара возобновила свои отношения в 2013 году, а спустя всего шесть месяцев после воссоединения объявила о помолвке в октябре того же года.

Всего через 14 месяцев Панеттьери родила дочь. Пара наслаждалась совместной жизнью с Каей-Евдокией четыре года, прежде чем вновь рассталась в 2018 году. В ходе бракоразводного процесса Панеттьери отказалась от полной опеки над ребенком, заявив, что это решение связано с её борьбой с зависимостью от психоактивных веществ и послеродовой депрессией.

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В то же время бывшая жена Кличко принимала активное участие в воспитании ребёнка. Она рассказывает, что часто общалась с дочерью, и очень рада тому, какой женщиной становится Кая-Евдокия.

По информации GiveMeSport, недавно Панеттьери и Кличко договорились никогда не говорить Кае-Евдокии ничего негативного друг о друге.

17 августа стало известно, что в США на 37-м году жизни скончалась известная американская актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксёра Владимира Кличко.

Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:

По словам инсайдера, Хайден Панеттьери страдала от "действительно серьезных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.

Актриса перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.

Кроме того, три года назад умер брат Гайден, которому было 28 лет.