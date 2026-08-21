"Снова болит сердце": сестра Софии Ротару заговорила о трагедии (фото)

Певица и народная артистка Украины Аурика Ротару эмоционально отреагировала на очередную массированную атаку россиян на Киев.

20 августа ВС РФ провели комбинированный массированный обстрел столицы. Аурика Михайловна опубликовала в своём Instagram кадры Киева, охваченного огнём.

Ротару отреагировала на обстрел Киева

Певица призналась, что тяжело переживает такие новости, ей больно за наших людей.

"Сегодня снова болит сердце за нашу Украину. Этой ночью Россия вновь принесла смерть и разрушения. Киев и область пережили массированную атаку ракетами и дронами. Погибли люди. Более 40 человек получили ранения. Горят дома, разрушены жилища, а вместе с ними — чьи-то планы, мечты, обычная мирная жизнь", — отметила Ротару.

Последствия обстрела 20 августа Фото: Instagram

Последствия обстрела Киева 20 августа Фото: Instagram

Певица также выразила соболезнования всем пострадавшим и их близким.

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"Я хочу выразить искренние соболезнования каждой семье, которая сегодня потеряла самое дорогое. Сколько ещё украинцев должно погибнуть, чтобы мир наконец понял: мы просто хотим жить? Жить в своей стране. В своих домах. Рядом со своими близкими", — добавила Аурика Михайловна.

В частности, знаменитость призвала украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться друг о друге.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Украинская певица Аурика Ротару рассказала об отношениях со своей родной сестрой. Говорят, что во время войны она живет недалеко от Киева.

Кроме того, Ротару обратилась к своему внуку-беглецу, который сейчас живет за границей.