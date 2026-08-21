"Знову болить серце": сестра Софії Ротару заговорила про трагедію (фото)

Співачка та народна артистка України Ауріка Ротару емоційно відреагувала на чергову масовану атаку росіян по Києву.

20 серпня ЗС РФ здійснили комбінований масований обстріл столиці. Ауріка Михайлівна опублікувала кадри Києва у вогні у своєму Instagram.

Ротару відреагувала на обстріл Києва

Співачка зізналася, що важко переживає такі новини, їй болить серце за наших людей.

"Сьогодні знову болить серце за нашу Україну. Цієї ночі Росія знову принесла смерть і руйнування. Київ та область пережили масовану атаку ракетами й дронами. Загинули люди. Понад 40 людей отримали поранення. Палають будинки, зруйновані оселі, а разом із ними — чиїсь плани, мрії, звичайне мирне життя", — зазначила Ротару.

Наслідки обстрілу 20 серпня Фото: Instagram

Наслідки обстрілу Києва 20 серпня Фото: Instagram

Співачка також висловила співчуття всім постраждалим та їхнім рідним.

Відео дня

"Я хочу висловити щирі співчуття кожній родині, яка сьогодні втратила найдорожче. Скільки ще українців мають загинути, щоб світ нарешті зрозумів: ми просто хочемо жити? Жити у своїй країні. У своїх домівках. Поруч зі своїми рідними", — додала Ауріка Михайлівна.

Зокрема, знаменитість закликала українців реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти одне одного.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Софія Ротару 7 серпня відсвяткувала 79-й день народження: як вона змінювалася з роками.

Українська співачка Ауріка Ротару заговорила про стосунки з рідною сестрою. Кажуть, що під час війни та живе під Києвом.

Крім того, Ротару звернулася до онука-втікача, який тепер живе за кордоном.