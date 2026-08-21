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"Знову болить серце": сестра Софії Ротару заговорила про трагедію (фото)

Ауріка Ротару заговорила про трагедію
Ауріка Ротару | Фото: Instagram

Співачка та народна артистка України Ауріка Ротару емоційно відреагувала на чергову масовану атаку росіян по Києву.

20 серпня ЗС РФ здійснили комбінований масований обстріл столиці. Ауріка Михайлівна опублікувала кадри Києва у вогні у своєму Instagram.

Ротару відреагувала на обстріл Києва

Співачка зізналася, що важко переживає такі новини, їй болить серце за наших людей.

"Сьогодні знову болить серце за нашу Україну. Цієї ночі Росія знову принесла смерть і руйнування. Київ та область пережили масовану атаку ракетами й дронами. Загинули люди. Понад 40 людей отримали поранення. Палають будинки, зруйновані оселі, а разом із ними — чиїсь плани, мрії, звичайне мирне життя", — зазначила Ротару.

обстріл києва
Наслідки обстрілу 20 серпня
Фото: Instagram
Наслідки обстрілу 20 серпня
Наслідки обстрілу Києва 20 серпня
Фото: Instagram

Співачка також висловила співчуття всім постраждалим та їхнім рідним.

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"Я хочу висловити щирі співчуття кожній родині, яка сьогодні втратила найдорожче. Скільки ще українців мають загинути, щоб світ нарешті зрозумів: ми просто хочемо жити? Жити у своїй країні. У своїх домівках. Поруч зі своїми рідними", — додала Ауріка Михайлівна.

Зокрема, знаменитість закликала українців реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти одне одного.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ротару звернулася до онука-втікача, який тепер живе за кордоном.