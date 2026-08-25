Звезда "Танцуют все" вступил в ряды ВСУ: хореограф показался в военной форме (фото)

Украинский хореограф и эксчемпион мира по спортивным бальным танцам Виталий Загоруйко присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

О смене паркета и софитов на военную форму звезда телешоу сообщила в своих социальных сетях (Instagram @zagoruikovitalii), опубликовав соответствующее фото.

Виталий Загоруйко мобилизовался Фото: Instagram

По словам Загоруйко, сценические выступления и аплодисменты остались в прошлом, но флаг, за который он соперничал раньше, остается главным ориентиром. Только теперь за этим флагом стоят не спортивные титулы, а родительский дом, семья, воспоминания и будущее страны. Воин подчеркнул, что гордится честью защищать Родину в составе ВСУ.

"Жизнь удивительно меняет декорации. Паркет, свет софитов, аплодисменты остались где-то в другой реальности. Но кое-что осталось неизменным — флаг, за который я стоял тогда и за который стою сейчас", — написал хореограф.

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Кто такой Виталий Загоруйко

Виталий Загоруйко — заслуженный мастер спорта Украины, чемпион мира и Европы, получивший всенародную любовь благодаря проекту "Танцуют все" и участию в шоу "Танцы со звездами", где в 2011 году выступал на паркете вместе с телеведущей Анфисой Чеховой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер и телеведущий Владимир Золкин сообщил, что мобилизовался в Вооруженные силы Украины и сейчас служит в 91-м отдельном противотанковом батальоне. Военнослужащий уже прошел базовую общевоенную подготовку и работает оператором по взводу радиоэлектронной разведки на Днепропетровщине.

Известный украинский комик Игорь Ласточкин, который в 2025 году мобилизовался в ряды ВСУ, показал свои будни на передовой и откровенно рассказал о родных в России. Сейчас артист командует взводом аэроразведки в Донецкой области, тогда как общение с отцом и братом в РФ практически прекратилось.

Кроме того, победитель четвертого сезона "Х-Фактора", участник национального отбора песенного конкурса "Евровидение" Александр Порядинский мобилизовался. В июне 28-летний артист проходил БЗИН.