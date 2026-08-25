Зірка "Танцюють всі" вступив до лав ЗСУ: хореограф показався у військовій формі (фото)
Український хореограф та ексчемпіон світу зі спортивних бальних танців Віталій Загоруйко долучився до лав Збройних сил України.
Про зміну паркету та софітів на військову форму зірка телешоу повідомив у своїх соціальних мережах (Instagram @zagoruikovitalii), опублікувавши відповідне фото.
За словами Загоруйка, сценічні виступи й оплески залишилися в минулому, але прапор, за який він змагався раніше, залишається головним орієнтиром. Тільки тепер за цим стягом стоять не спортивні титули, а рідна домівка, сім'я, спогади та майбутнє країни. Воїн наголосив, що пишається честю захищати Батьківщину у складі ЗСУ.
"Життя дивовижно змінює декорації. Паркет, світло софітів, оплески залишилися десь у іншій реальності. Але дещо залишилося незмінним — прапор, за який я стояв тоді і за який стою зараз", — написав хореограф.
Хто такий Віталій Загоруйко
Віталій Загоруйко — заслужений майстер спорту України, чемпіон світу та Європи, який здобув всенародну любов завдяки проекту "Танцюють усі" та участі в шоу "Танці з зірками", де у 2011 році виступав на паркеті разом із телеведучою Анфісою Чеховою.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогер і телеведучий Володимир Золкін повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України та нині служить у 91-му окремому протитанковому батальйоні. Військовослужбовець уже пройшов базову загальновійськову підготовку та працює оператором у взводі радіоелектронної розвідки на Дніпропетровщині.
- Відомий український комік Ігор Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та відверто розповів про рідних у Росії. Зараз артист командує взводом аеророзвідки на Донеччині, тоді як спілкування з батьком та братом у РФ практично припинилося.
Крім того, переможець четвертого сезону "Х-Фактора", учасник національного відбору пісенного конкурса "Євробачення" Олександр Порядинський мобілізувався. В червні 28-річний артист проходив БЗВП.