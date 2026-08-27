Стоил 3000 евро: женщина рассказала о доме в Италии, который продали за копейки (фото)

Блогерша, которая вместе с мужем ремонтирует свою итальянскую квартиру за 16 тысяч евро, рассказала историю о ещё более дешёвом варианте, они рассматривали его во время поисков. Дом стоил всего 3000 евро, однако за привлекательной ценой скрывался ряд серьезных проблем, из-за которых от покупки пришлось отказаться.

Во время поиска недвижимости в Италии пара наткнулась на отдельно стоящий одноэтажный дом без соседей, расположенный всего в десяти минутах езды от ближайшего города. Внутри – четыре комнаты, среди которых выделялась просторная гостиная с камином, плиточный пол и уже оштукатуренные стены. В помещении даже остались закупленные ранее стройматериалы и цемент. В чём заключалась проблема – читайте далее в материале Фокуса.

Особое внимание блогерша обратила на входную дверь в доме. По её словам, они дорогие даже в подержанном состоянии.

"Двери в доме были очень красивые. Они стоят очень дорого, даже б/у. И сами двери, наверное, стоили столько же, сколько и дом", – рассказала она.

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Печальная судьба дома

История этой недвижимости оказалась не простой. Дом построили родители для сына, однако тот так и не успел в нём поселиться.

Панорама в Италии Фото: Instagram

"Этот одноэтажный дом построили родители для своего сына. Но сын в нём так и не успел пожить, потому что произошло землетрясение, и в стенах появились трещины", — пояснила автор блога.

Помимо повреждений, вызванных землетрясением, участку мешал ещё и рельеф: территория расположена на крутом склоне, передвигаться по которому оказалось крайне неудобно.

Продали дом почти даром

По словам женщины, предыдущие владельцы вложили в строительство немало времени, сил и денег: получение одного только разрешения на строительство обходится недешево и занимает годы, к этому добавляются расходы на рабочих и материалы.

Лишившись из-за землетрясения возможности жить в собственном доме, семья была вынуждена продать недвижимость за символическую сумму.

"Чисто по-человечески мне очень жаль продавцов. Они вложили в это невероятно много средств, ведь одно разрешение на строительство дома стоит просто баснословно дорого. Вот почему здесь покупают дома, построенные ранее. Они получили все разрешения, на это ушли годы, потом наняли рабочих и, соответственно, купили материалы. Это всё так дорого! Представляете, всё это они потеряли и продают за 3000 евро", – подытожила блогерша.

Своей историей она служит предупреждением всем, кто подумывает о покупке дешевой недвижимости за рубежом: низкая цена на дом в Италии часто скрывает серьезные структурные или юридические проблемы, и прежде чем заключать сделку, стоит тщательно проверять реальное состояние объекта.

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