Коштував 3000 євро: жінка розповіла про будинок в Італії, який продали за копійки (фото)

Блогерка, яка разом із чоловіком ремонтує власне італійське житло за 16 тисяч євро, розповіла історію про ще дешевший варіант, який вони оглядали під час пошуків. Будинок коштував лише 3000 євро, однак за привабливим цінником ховалася низка серйозних проблем, через які від покупки довелося відмовитися.

Пара під час пошуку нерухомості в Італії натрапила на автономний одноповерховий будинок без сусідів всього за десять хвилин їзди до найближчого міста. Усередині – чотири кімнати, серед яких вирізнялася простора вітальня з каміном, викладена плиткою підлога та вже поштукатурені стіни. У приміщенні навіть залишалися закуплені раніше будматеріали й цемент. У чому ховалась проблема, – читайте далі у спеціальному матеріалі Фокусу.

Особливу увагу блогерка звернула на вхідні двері в будинку. За її словами, дорогі навіть у вживаному стані.

"Двері в будинку були дуже красиві. Вони дуже дорого коштують, навіть вживані. І самі двері, напевно, коштували стільки ж, скільки й дім", – розповіла вона.

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Сумна доля будинку

Історія цієї нерухомості виявилася непростою. Будинок звели батьки для сина, проте той так і не встиг у ньому оселитися.

Панорама в Італії Фото: Instagram

"Цей одноповерховий будинок побудували батьки для свого сина. Але син у ньому так і не пожив, бо стався землетрус, пішли тріщини", – пояснила авторка блогу.

Крім пошкоджень від землетрусу, ділянку псував ще й рельєф: територія розташована на крутому схилі, пересуватися яким виявилося вкрай незручно.

Продали дім майже задарма

За словами жінки, попередні господарі вклали в будівництво чимало часу, сил і грошей: отримання одного лише дозволу на будівництво коштує немало і триває роками, до цього додаються витрати на робітників і матеріали.

Втративши через землетрус можливість жити у власному будинку, родина була змушена позбутися нерухомості за символічну суму.

"Чисто по-людськи мені дуже шкода продавців. Вони нереально вклалися, тому що один дозвіл на будівництво будинку коштує ого-го скільки. Ось чому тут купують вживані будинки. Вони отримали всі дозволи, на це пішли роки, потім найняли робітників і, відповідно, купили матеріали. Це все так дорого! Уявляєте, все це вони втратили і продають за 3000 євро", – підсумувала блогерка.

Своєю історією вона застерігає всіх, хто розглядає купівлю дешевої нерухомості за кордоном: низька ціна на будинок в Італії часто приховує серйозні структурні або юридичні проблеми, і перш ніж укладати угоду, варто ретельно перевіряти реальний стан об'єкта.

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