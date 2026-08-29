Последние слова и фото Майкла Джексона: что сказал король поп-музыки перед смертью

Прошло уже немало лет с того рокового июня 2009 года, когда мир потрясла весть о внезапной смерти короля поп-музыки. Время неумолимо летит, однако воспоминания о последних днях и часах жизни Майкла Джексона до сих пор вызывают горькую печаль у миллионов его поклонников по всему миру.

Сегодня Фокус вспоминает эти события не просто так: 29 августа 2026 года культовому музыканту исполнилось бы 68 лет. Именно по случаю его дня рождения издание обращается к архивам, чтобы вспомнить, каким был артист накануне своего отправления в бессмертие. Благодаря свидетельствам очевидцев, сейчас особое и щемящее значение приобретают слова, которые артист произносил за считанные часы до остановки сердца.

Что сказал Майкл Джексон перед смертью

Во время своей последней репетиции перед грандиозным возвращением в рамках тура "This Is It" в арене Staples Center в Лос-Анджелесе 50-летний певец излучал невероятную энергию и торжествующе восклицал: "Я чувствую себя таким живым — вы это чувствуете?"

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Подняв руку вверх после своего фирменного поворота, Джексон обратился к своему давнему другу, фотографу Кевину Мазуру, который запечатлел эти последние мгновения: "Это моё место. Почему, ну почему я так долго ждал?"

Свидетели той последней полуторачасовой репетиции вспоминают, что король поп-музыки выкладывался на полную, выступая до самой полуночи. Посылая воздушные поцелуи в пустой зал, он восклицал: "Это я. Настоящий я. Мне кажется, я хочу выступать вечно".

Последние фотографии Майкла Джексона перед смертью Фото: коллаж Фокус

Преданность поклонникам до последнего вздоха

Даже спустя столько лет поражает то, насколько сильно Джексон стремился вернуться к своей аудитории. Радуясь успешному запуску программы, он с воодушевлением говорил коллегам:

"Я в полном восторге. Нам нужно ещё немного поработать над несколькими песнями, но мы уже почти достигли цели. Вот в чём весь смысл — я на сцене. Единственное, чего не хватает, — это моих поклонников, моих людей, моей семьи. И они придут".

По словам Кевина Мазура, который знал певца более 20 лет, Майкл был полностью погружён в процесс, шутил с танцорами и демонстрировал железный перфекционизм.

Через несколько часов после этих слов сердце легенды остановилось. Несмотря на то, что с того дня прошли уже десятилетия, а вокруг имени артиста бушевали многочисленные слухи и сплетни о его семье и личной жизни, в памяти истории Майкл Джексон навсегда остался именно таким — полным жизни, страсти к сцене и искренней любви к своим слушателям.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

7 июля 2009 года мир простился с королём поп-музыки Майклом Джексоном. Мы рассказывали, как певец менял свою внешность на протяжении жизни.

28 февраля 1984 года вошло в историю музыки как триумфальный день Майкла Джексона. Именно в этот день на 26-й церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе он установил рекорд по количеству наград, полученных одним артистом за вечер. О его рекорде, жизни, смерти и обвинениях — читайте в материале.

Кроме того, сестра Майкла Джанет Джексон рассказала, как ей живется без знаменитого брата.