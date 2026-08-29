Останні слова та фото Майкла Джексона: що сказав поп-король перед смертю

Минуло вже чимало років з того фатального червня 2009 року, коли світ сколихнула звістка про раптову смерть короля поп-музики. Час невблаганно біжить, проте спогади про останні дні та години життя Майкла Джексона й досі викликають гіркий сум у мільйонів його шанувальників по всьому світу.

Сьогодні Фокус згадує ці події не просто так: 29 серпня 2026 року культовому музиканту виповнилося б 68 років. Саме з нагоди його дня народження видання звертається до архівів, аби згадати, яким артист був напередодні своєї відправної точки в безсмертя. Завдяки свідченням очевидців, зараз особливого й щемливого значення набувають слова, які артист виголошував за лічені години до зупинки серця.

Що сказав Майкл Джексон перед смертю

Під час своєї останньої репетиції до грандіозного повернення з туром This Is It в арені Staples Center у Лос-Анджелесі 50-річний співак випромінював неймовірну енергію та тріумфально вигукував: "Я почуваюся таким живим — ви це відчуваєте?"

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Скинувши руку вгору після фірмового оберту, Джексон звернувся до свого давнього друга, фотографа Кевіна Мазура, який зафільмував ці останні миті: "Це моє місце. Чому, ну чому я так довго чекав?"

Свідки тієї останньої півторагодинної репетиції згадують, що король поп-музики викладався на повну, виступаючи до самої півночі. Посилаючи повітряні поцілунки в порожній зал, він вигукував: "Це я. Справжній я. Мені здається, я хочу виступати вічно".

Останні фото Майкла Джексона перед смертю Фото: колаж Фокус

Відданість шанувальникам до останнього подиху

Навіть через стільки років вражає те, наскільки сильно Джексон прагнув повернутися до своєї аудиторії. Радіючи успішному прогону програми, він з піднесенням казав колегам:

"Я в такому захваті. Нам треба ще трохи попрацювати над кількома піснями, але ми вже майже біля мети. Ось у чому весь сенс — я на сцені. Єдине, чого не вистачає — це моїх шанувальників, моїх людей, моєї родини. І вони прийдуть".

За словами Кевіна Мазура, який знав співака понад 20 років, Майкл був занурений у процес на всі сто відсотків, жартував із танцюристами та демонстрував залізний перфекціонізм.

Через кілька годин після цих слів серце легенди зупинилося. Попри те, що з того дня минули вже десятиліття, а навколо імені артиста вирували численні чутки та плітки щодо його родини й особистого життя, у пам'яті історії Майкл Джексон назавжди залишився саме таким — сповненим життя, пристрасті до сцени та щирої любові до своїх слухачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

7 липня 2009 року світ попрощався з королем поп-музики Майклом Джексоном. Ми розповідали, як співак змінював свою зовнішність протягом життя.

28 лютого 1984 року увійшло в історію музики як тріумфальний день Майкла Джексона. Саме цього дня на 26-й церемонії премії "Греммі" у Лос-Анджелесі він встановив рекорд за кількістю нагород, отриманих одним артистом за вечір. Про його рекорд, життя, смерть та звинувачення — читайте у матеріалі.

Крім того, сестра Майкла Джанет Джексон розповіла, як живе без знаменитого брата.