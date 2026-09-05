Фредди Меркьюри выбрал именно его: как выглядел муж легендарного вокалиста (фото)
5 сентября легендарный вокалист группы Queen Фредди Меркьюри мог бы отмечать свой день рождения, и по этому случаю поклонники вспоминают не только его творчество, но и Джима Хаттона — человека, ставшего главной любовью в жизни музыканта.
Они провели вместе семь лет вплоть до смерти певца в 1991 году, оставаясь верными друг другу, несмотря на все испытания и давление общества. Фокус рассказывает, что известно о романе Меркьюри с Гаттоном.
Кто такой Джим Хаттон
Джим Хаттон родился в 1949 году в Ирландии и работал обычным парикмахером в Лондоне. Он выглядел как типичный практичный мужчина того времени: носил густые усы, предпочитал простую повседневную одежду и совершенно не интересовался светской жизнью или звездным статусом.
Во время первой встречи в ночном клубе в 1985 году Хаттон даже не узнал мировую знаменитость и отказал Фредди, когда тот предложил угощение. Впрочем, судьба вновь свела их через полтора года, и на этот раз между ними вспыхнули настоящие чувства.
Джим стал для рок-легенды тихой гаванью — человеком, который ценил его как личность, а не как артиста на сцене.
Уютная семейная жизнь и тайный брак
Дома они вели обычную жизнь, без ярких прожекторов: отдыхали вместе после работы, ухаживали за кошками и заботились друг о друге.
Хотя однополые браки в Великобритании в то время были невозможны, а Меркьюри скрывал свою ориентацию от общественности, оба мужчины постоянно носили обручальные кольца в знак своей преданности.
Когда в 1987 году у музыканта диагностировали СПИД и он предложил партнеру расстаться, Гаттон категорически отказался и оставался рядом до последнего вздоха певца, помогая ему проходить лечение.
Жизнь после утраты
После смерти Меркьюри в 1991 году Джим унаследовал полмиллиона фунтов стерлингов, вернулся в Ирландию и построил собственный дом. Впоследствии он издал трогательную книгу воспоминаний "Меркьюри и я", чтобы справиться с болью утраты.
Сам Гаттон, у которого также обнаружили ВИЧ в 1990 году, прожил после смерти любимого ещё почти два десятилетия и умер от рака в 2010 году, незадолго до своего 61-летия.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Умерла внебрачная дочь Фредди Меркьюри: что о ней известно.
- Тайная дочь певца впервые рассказала о звезде группы Queen.
Кроме того, корона и мантия легендарного Фредди Меркьюри были выставлены на аукцион.