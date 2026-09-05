Фредді Мерк'юрі обрав саме його: який вигляд мав чоловік легендарного вокаліста (фото)

5 вересня легендарний вокаліст гурту Queen Фредді Мерк’юрі міг би святкувати свій день народження, і з цієї нагоди шанувальники згадують не лише його творчість, а й Джима Гаттона — чоловіка, який став головним коханням життя музиканта.

Вони провели разом сім років аж до смерті співака у 1991 році, залишаючись відданими одне одному попри всі випробування та тиск суспільства. Фокус розповідає, що відомо про роман Мерк’юрі з Гаттоном.

Хто такий Джим Гаттон

Джим Гаттон народився у 1949 році в Ірландії та працював звичайним перукарем у Лондоні. Він мав зовнішність типового заземленого чоловіка того часу: носив густі вуса, віддавав перевагу простому повсякденному одягу і зовсім не переймався світським життям чи зірковим статусом.

Фредді Мерк'юрі і Джим Гаттон жили разом Фото: з відкритих джерел

Під час першої зустрічі в нічному клубі у 1985 році Гаттон навіть не впізнав світову знаменитість і відмовив Фредді, коли той запропонував частування. Втім, доля звела їх знову через півтора року, і цього разу між ними спалахнули справжні почуття.

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Джим став для рок-легенди тихою гаванню — людиною, яка цінувала його як особистість, а не як артиста на сцені.

Затишний побут та таємний шлюб

Вдома вони вели звичайне життя без спалахів софітів: відпочивали разом після роботи, доглядали за котами та турбувалися один про одного.

Фредді Мерк'юрі і його чоловік Джим Гаттон Фото: з відкритих джерел

Хоча одностатеві шлюби в Британії тоді були неможливі, а Мерк'юрі приховував орієнтацію від публіки, обидва чоловіки постійно носили обручки на знак своєї відданості.

Коли у 1987 році у музиканта діагностували СНІД і він запропонував партнеру розійтися, Гаттон категорично відмовився й залишався поруч до останнього подиху співака, допомагаючи йому проходити лікування.

Фредді Мерк'юрі і його коханий Джим Гаттон Фото: з відкритих джерел

Життя після втрати

Після смерті Мерк'юрі у 1991 році Джим успадкував півмільйона фунтів стерлінгів, повернувся до Ірландії та збудував власний дім. Згодом він видав зворушливу книгу спогадів "Мерк’юрі й я", щоб впоратися з болем втрати.

Сам Гаттон, у якого також виявили ВІЛ у 1990 році, прожив після смерті коханого ще майже два десятиліття і помер від раку у 2010 році, незадовго до свого 61-річчя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, корону та мантію легендарного Фредді Мерк'юрі продавали на аукціоні.