8 сентября: какой сегодня праздник, основные запреты и приметы дня

Во вторник, 8 сентября 2026 года, верующие, следующие новоюлианскому календарю, отмечают большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы (в народе — Вторая Пречистая).

По старому стилю в этот день почитали память святых мучеников Адриана и Натальи.

Кроме того, 8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности и Всемирный день физической терапии.

Чего нельзя делать 8 сентября

Ссориться и ругаться — считается, что ссоры в этот день привлекают в дом неприятности и затяжные конфликты.

Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отложить уборку в доме, шитье, стирку и работу в огороде.

Отказывать в помощи — по преданию, того, кто не поможет нуждающимся, ждут финансовые трудности.

Ходить босиком по росе — считается, что в этот день роса может "забрать" здоровье.

Народные приметы

Если утром 8 сентября холодно — зима будет ранней и морозной.

Много рябины на деревьях — к суровой зиме и дождливой осени.

Если листья с березы и дуба ещё не опали — зима будет суровой и холодной.

Утренний туман сулит тёплую и ясную погоду в ближайшие дни.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Накануне иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умань прибывают тысячи хасидов. Перед праздником на улицах города традиционно усилена охрана порядка, для чего также прибыли полицейские патрули из Израиля.

7 сентября отмечается государственный праздник — День военной разведки, которая во время войны добывает информацию о действиях и угрозах со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также о работе предприятий военно-промышленного комплекса.

Кроме того, 1 сентября украинские звезды, как обычно, поделились в соцсетях яркими снимками со своими школьниками.