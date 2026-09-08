Стиль жизни
8 сентября: какой сегодня праздник, основные запреты и приметы дня
Во вторник, 8 сентября 2026 года, верующие, следующие новоюлианскому календарю, отмечают большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы (в народе — Вторая Пречистая).
По старому стилю в этот день почитали память святых мучеников Адриана и Натальи.
Кроме того, 8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности и Всемирный день физической терапии.
Чего нельзя делать 8 сентября
- Ссориться и ругаться — считается, что ссоры в этот день привлекают в дом неприятности и затяжные конфликты.
- Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отложить уборку в доме, шитье, стирку и работу в огороде.
- Отказывать в помощи — по преданию, того, кто не поможет нуждающимся, ждут финансовые трудности.
- Ходить босиком по росе — считается, что в этот день роса может "забрать" здоровье.
Народные приметы
- Если утром 8 сентября холодно — зима будет ранней и морозной.
- Много рябины на деревьях — к суровой зиме и дождливой осени.
- Если листья с березы и дуба ещё не опали — зима будет суровой и холодной.
- Утренний туман сулит тёплую и ясную погоду в ближайшие дни.
Відео дня
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Накануне иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умань прибывают тысячи хасидов. Перед праздником на улицах города традиционно усилена охрана порядка, для чего также прибыли полицейские патрули из Израиля.
- 7 сентября отмечается государственный праздник — День военной разведки, которая во время войны добывает информацию о действиях и угрозах со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также о работе предприятий военно-промышленного комплекса.
Кроме того, 1 сентября украинские звезды, как обычно, поделились в соцсетях яркими снимками со своими школьниками.