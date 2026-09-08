8 вересня: яке сьогодні свято, головні заборони та прикмети дня

У вівторок, 8 вересня 2026 року, віряни за новоюліанським календарем відзначають велике церковне свято — Різдво Пресвятої Богородиці (у народі — Друга Пречиста).

За старим стилем у цей день вшановували пам'ять святих мучеників Адріана та Наталії.

Також 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності та Всесвітній день фізичної терапії.

Що не можна робити 8 вересня

Сваритися та лихословити — вважається, що сварки цього дня залучають у дім негаразди та довготривалі конфлікти.

Займатися важкою фізичною працею — краще відкласти хатнє прибирання, шиття, прання та роботу в городі.

Відмовляти в допомозі — за переказами, того, хто не допоможе нужденним, очікують фінансові труднощі.

Ходити босоніж по росі — вважається, що в цей день роса може "забрати" здоров’я.

Народні прикмети

Якщо ранок 8 вересня холодний — зима буде ранньою та морозною.

Багато горобини на деревах — до суворої зими та дощової осені.

Якщо листя з берези та дуба ще не опало — зима буде важкою та холодною.

Туман уранці обіцяє теплу та ясну погоду в найближчі дні.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана до Умані прибувають тисячі хасидів. Перед святом на вулицях міста традиційно посилили охорону порядку, задля чого приїхали також поліцейські патрулі з Ізраїлю.

7 вересня відзначають державне свято — День військової розвідки, яка під час війни добуває інформацію про дії та загрози з боку Збройних сил Російської Федерації, про роботу підприємств військово-промислового комплексу.

Крім того, 1 вересня українські зірки традиційно поділилися у соцмережах яскравими кадрами зі своїми школярами.