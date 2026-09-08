Стиль життя
8 вересня: яке сьогодні свято, головні заборони та прикмети дня
У вівторок, 8 вересня 2026 року, віряни за новоюліанським календарем відзначають велике церковне свято — Різдво Пресвятої Богородиці (у народі — Друга Пречиста).
За старим стилем у цей день вшановували пам'ять святих мучеників Адріана та Наталії.
Також 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності та Всесвітній день фізичної терапії.
Що не можна робити 8 вересня
- Сваритися та лихословити — вважається, що сварки цього дня залучають у дім негаразди та довготривалі конфлікти.
- Займатися важкою фізичною працею — краще відкласти хатнє прибирання, шиття, прання та роботу в городі.
- Відмовляти в допомозі — за переказами, того, хто не допоможе нужденним, очікують фінансові труднощі.
- Ходити босоніж по росі — вважається, що в цей день роса може "забрати" здоров’я.
Народні прикмети
- Якщо ранок 8 вересня холодний — зима буде ранньою та морозною.
- Багато горобини на деревах — до суворої зими та дощової осені.
- Якщо листя з берези та дуба ще не опало — зима буде важкою та холодною.
- Туман уранці обіцяє теплу та ясну погоду в найближчі дні.
Відео дня
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана до Умані прибувають тисячі хасидів. Перед святом на вулицях міста традиційно посилили охорону порядку, задля чого приїхали також поліцейські патрулі з Ізраїлю.
- 7 вересня відзначають державне свято — День військової розвідки, яка під час війни добуває інформацію про дії та загрози з боку Збройних сил Російської Федерації, про роботу підприємств військово-промислового комплексу.
Крім того, 1 вересня українські зірки традиційно поділилися у соцмережах яскравими кадрами зі своїми школярами.