Засветился с девушкой: где сейчас живет и учится взрослый сын Пономарева

Сын Александра Пономарева, 19-летний Александр-младший, появился на презентации дебютного романа своего отца "30 дней: ИИ-человек" и решился на откровенный разговор об учебе, отношениях с мачехой и поиске себя.

Оказывается, звездный потомок Александра Пономарева давно обосновался во Львове – именно там он получает экономическое образование во Львовском политехническом университете. Сам он признается, что учеба – не из тех вещей, которые ему по душе. Своими мыслями парень поделился с проектом "Наедине с гламуром".

"Я вообще не люблю учиться, но сейчас я пока пытаюсь найти себя в этой сфере, в других сферах и надеюсь, как говорит мой папа, что если не найти свой талант в жизни – это грех, надеюсь, что я его найду, найду себя в чём-то. Стараемся, работаем", – рассказал Саша.

Слова родителей о таланте, похоже, глубоко затронули душу парня — именно они сейчас служат ему своеобразным путеводителем в поисках собственного призвания.

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На презентации он был с девушкой

На презентации книги Александр Пономарев-младший появился не один – рядом с ним была его девушка. Впрочем, избранница молодого человека оказалась не готова к публичности и старательно держалась подальше от объективов.

Александр Пономарев-младший уже нашел избранницу Фото: Youtube

О мачехе Софии

Не остались без внимания и отношения парня с нынешней женой Пономарева-старшего – Софией, которая также посетила мероприятие. Пасынок отзывается о ней без тени напряжения, напротив – с откровенной симпатией.

"Я всегда обращаюсь к ней официально, но с любовью, само собой. Меня никто не заставляет говорить "София Леонидовна". Я надеюсь, что после этого со мной ничего не случится (смеется). Но я очень сильно её люблю. Она действительно очень классная женщина, я считаю, что это очень классная пара для моего папы", – говорит Саша.

Он добавил, что София – "очень классная девушка" и они с отцом её очень любят.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тема личной жизни семьи Пономаревых в последнее время не сходит с новостных лент. Так, певец показал публике свою новую избранницу – до этого артист не публиковал фотографий с девушкой.

В объективах оказался и сам Саша: отец поделился снимками, на которых запечатлён его сын накануне своего 19-летия, которое парень отпраздновал 15 февраля.

О семье Пономаревых упомянула и продюсер Елена Мозговая – она решилась объяснить истинную причину развода с певцом. По её словам, в браке имело место физическое насилие, о котором дочь Николая Мозгового годами не могла говорить открыто.